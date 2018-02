Festineige: Campbellton célèbre l’hiver sur un nouveau site

Le coup d’envoi du Festineige de Campbellton a été donné jeudi et les célébrations se poursuivront jusqu’au 19 février.

L’événement est marqué cette année par un changement d’emplacement en ce qui a trait au site principal des activités. Au lieu de se trouver comme depuis quelques années sur le terrain vague situé derrière l’école secondaire anglophone, ce dernier sera plutôt situé au parc Gyro, là où a été érigée la nouvelle patinoire extérieure.

«Nous ne pouvions plus utiliser l’ancien site pour des raisons environnementales puisque c’est à cet endroit que sera construite la future école primaire anglophone.

n a donc décidé de faire un test avec cet emplacement cette année. C’est plus petit, les glissades seront un peu moins grosses, mais je crois que ce sera tout de même très intéressant», indique Lisa Loga, membre du comité organisateur du Festineige.

Le site comprendra également le site des terrains de tennis ainsi que le Centre de l’Amitié, question de permettre aux gens de se réchauffer. Ce changement d’emplacement occasionnera du coup la fermeture de la rue George à la hauteur des rues Arran et Victoria afin d’assurer la sécurité des festivaliers.

Autre nouveauté cette année, le Festineige a ajouté une journée de plus à sa programmation en raison de la Journée de la famille (lundi).

Controverse et annulation

Le festival démarre par ailleurs dans une petite controverse alors qu’une publication mise en ligne sur les médias sociaux aura forcé l’annulation la présentation de son activité de balades en traîneaux à chiens.

Accusée par certains internautes de cruauté envers ses chiens, la propriétaire de l’entreprise devant présenter cette activité a plutôt renoncé à le faire en raison de la publicité négative qui entourait son entreprise, et ce, tant dans son intérêt que de celui du Festineige.

«Dès que nous avons été mis au courant de ces allégations, nous avons procédé à des vérifications auprès de la SPCA, de la province ainsi que de la GRC et tout semblait en règle. Toutefois, la dame a préféré annuler, ne voulant pas devenir une distraction pour le festival. C’est un événement familial et la dernière chose qu’elle voulait c’était d’avoir des gens qui manifestent en face d’enfants», exprime Mme Loga, ajoutant que la propriétaire des chiens a dit craindre – jusqu’à un certain point – pour sa sécurité.

«Elle nous a dit avoir reçu des commentaires très enflammés de la part d’internautes. De notre côté, nous allons passer à autre chose et proposer d’autres activités pour les festivaliers», a ajouté Mme Loga.

Parmi les activités proposées par le Festineige, notons un tournoi de hockey bottine, du patinage, des glissades ainsi que des feux d’artifice.