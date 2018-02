Apprendre à faire pousser du pot… au CCNB

Depuis quelques semaines, deux douzaines de Néo-Brunswickois apprennent l’art de cultiver une plante pas banale: le cannabis. On est allé leur rendre visite au campus de Dieppe du CCNB.

Les collégiens ont les yeux rivés sur leur prof, Karen Carrier. Une plante d’intérieure dans chaque main, elle demande leur avis.

«Laquelle a l’air la plus en santé? Celle dans le pot rouge ou celle dans le pot bleu?»

Sans se faire prier davantage, un peu pêle-mêle, ils donnent leur avis. Ils parlent de la décoloration de certaines feuilles, de la taille des tiges et ainsi de suite.

Jusque là, ça va. On se croirait dans un cours d’horticulture tout à fait normal. Mais en jetant un coup d’oeil plus attentivement, on voit bien que l’on se trouve dans une classe exceptionnelle… et que ces plantes en pot ne sont que des succédanés.

Sur un mur se trouve une affiche grand-format sur laquelle on peut voir des feuilles de pot. À côté, un «tableau périodique du cannabis» remplace le tableau des éléments. Sur les tables, on remarque des exemplaires de la «Cannabis Grow Bible».

Trois étudiants du programme de formation des techniciens en cultivation de cannabis médical, offert en ce moment par le CCNB pour la première fois. De gauche à droite: Scott Clark, Shawn Stewart et Penny Richard. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

L’attrait de l’«or vert» est indéniable

Depuis la fin novembre, c’est dans ce petit local tout à fait hors-norme que 26 apprentis horticulteurs sont les premiers à suivre une formation de 12 semaines afin de devenir des techniciens en culture de cannabis médical.

Lors d’une visite organisée par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, jeudi après-midi, l’Acadie Nouvelle et plusieurs autres médias de la région ont pu assister à une simulation de cours et rencontrer des étudiants.

Penny Richard, de Cap-Pelé, était du nombre. Elle a expliqué comment elle a décidé de revenir aux études après avoir passé six ans à élever ses enfants à la maison. La possibilité de décrocher un emploi chez un producteur de cannabis médical – ou de pot récréatif lorsqu’il sera légalisé – l’a attiré.

«Chez nous, j’ai un jardin. J’ai beaucoup de fleurs. Je me suis décidée que c’est ici que va être l’argent. Puis c’était quelque chose qui m’intéressait de faire pousser des affaires», dit cette francophone de 35 ans.

Shawn Stewart, de Miramichi, a un tout autre parcours. Ces dernières années, ce jeune homme de 23 ans a travaillé dans le service à la clientèle, ce qui ne lui plaisait pas. Il a aussi suivi des cours de chimie à l’Université Dalhousie, à Halifax.

«Ça (la formation au CCNB) avait vraiment l’air d’une bonne occasion d’utiliser mon parcours en science dans une nouvelle industrie prometteuse.»

Lorsqu’on lui demande s’il pensait un jour apprendre à faire pousser du pot, dans un collège communautaire en plus, il n’hésite pas un instant avant de répondre que non.

«Non, honnêtement, je ne n’attendais pas à me retrouver dans le secteur du cannabis. Je pensais que j’allais travailler dans le secteur pharmaceutique, à produire des médicaments pour Pfizer ou une entreprise du genre.»

Son collègue de classe, Scott Clark, de Woodstock avait pour sa part pas mal d’expérience horticole lorsqu’il s’est joint à cette première cohorte.

«J’ai travaillé dans des serres au cours des deux dernières années. J’ai travaillé avec toutes sortes de vivaces, d’annuelles, toutes sortes de plantes. Le cannabis n’a jamais été sur mon radar, je n’ai jamais imaginé faire quelque chose comme ça. Je suis certainement excité par l’industrie et par ce soi-disant “or vert”», dit-il.

Ce technicien en herbe (sans mauvais jeu de mots) et ses collègues ne peuvent malheureusement pas travailler avec de vrais plants de cannabis en classe (puisque la drogue n’est cultivée légalement que dans des installations sécurisées par des producteurs de cannabis médical autorisés par Santé Canada).

Mais ils s’en tirent bien, dit-il. Ils ont pu faire leurs premières armes grâce à un court stage chez OrganiGram, un producteur autorisé basé à Moncton. Et les plantes d’intérieur font l’affaire en classe, paraît-il.

«Les plantes ont des les mêmes besoins généraux. Elles ont des racines, elles ont besoin d’éléments nutritifs. Comme vous pouvez le voir autour de nous, il y a diverses plantes sur lesquelles on peut travailler. Ce n’est pas exactement pareil, mais c’est à peu près la meilleure imitation que l’on peut avoir.»

Une nouvelle expérience pour la prof

La prof, Karen Carrier, marche elle aussi en quelque sorte en terrain inconnu. Lorsqu’on l’a approchée afin de donner cette formation, cette horticultrice de longue date et formatrice au Landscape Horticulture Training Institute à Sussex a été plutôt étonnée.

«À l’époque, je ne savais même pas à quel sujet c’était. Et quand ils ont mentionné que c’était sur la production de cannabis, j’ai été pas mal surprise. J’ai pris un peu de recul et je me suis dit “ok, ça c’est nouveau”. Honnêtement, au final, une plante est une plante», dit-elle.

Mme Carrier confie qu’elle n’avait jamais travaillé avec du cannabis avant de donner ce cours. Elle a donc dû faire ses devoirs avant de se lancer, mais assure que les éléments de base de l’horticulture valent aussi bien pour cette plante que pour d’autres.

Le conseiller sectoriel pour les TI, les technologies et les sciences naturelles au CCNB, Pierre Clavet. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

À quand une cohorte en français?

Ce programme, le premier en son genre au Canada, est offert en ce moment au campus de Dieppe du CCNB sous la responsabilité du campus de Campbellton. Pour l’instant, on ignore s’il sera offert à nouveau et si oui, où il le sera.

Tout dépendra de l’industrie, selon le conseiller sectoriel pour les TI, les technologies et les sciences naturelles au CCNB, Pierre Clavet.

«C’est un test, mais on sait que le besoin est là. Donc c’est vraiment une question de temps qu’on va offrir une autre cohorte.»

Il reste aussi à régler la question de la langue. La formation donnée à la première cohorte est seulement en anglais, ce qui a déjà fait grincer des dents dans la communauté francophone.

Pierre Clavet affirme qu’il souhaite offrir la formation en français. «C’est certain que la prochaine formation, j’espère qu’on pourra l’offrir en français.»