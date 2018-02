Que se cache-t-il derrière le blitz d’annonces libérales?

Investissement par ci, projet par là; les libéraux multiplient les annonces par les temps qui courent. Que se cache derrière ce blitz promotionnel? L’Acadie Nouvelle en a jasé avec deux politologues pour y voir plus clair.

Dix nouveaux foyers de soins d’ici 2023. C’est l’une des promesses récentes des libéraux. Ils prennent cet engagement même si l’horizon se trouve lors de leur hypothétique troisième mandat. Et ils n’ont pas l’intention de rater l’occasion de crier cette promesse sur tous les toits.

La semaine dernière, après avoir annoncé en plein week-end la construction d’un foyer de soins à Cocagne, les libéraux ont invité les médias à une conférence de presse à Tracadie à la dernière minute.

Sur place, le premier ministre a fièrement révélé que la Péninsule acadienne aura elle aussi droit à un nouveau foyer. Quand exactement? Dans quelle communauté? Et combien coûtera-t-il? Brian Gallant n’a donné aucun de ces détails.

Ce coup de pub à peu près vide de substance n’est en fait que la pointe de l’iceberg.

Depuis quelques semaines, le fil de presse du gouvernement ne dérougit pas. Bon nombre de communiqués touchent des sujets centraux du dernier budget provincial, déposé à la fin de janvier par la ministre des Finances; les soins de santé, les aînés et les étudiants.

Selon la directrice des communications du cabinet du premier ministre, Tina Robichaud, il n’y a rien de très exceptionnel là-dedans. Les annonces des derniers jours se veulent donc en quelque sorte le service après-vente du budget.

«C’est une pratique tout à fait normale, de tout gouvernement, qu’à la suite du dépôt du budget, il y ait des annonces pour dévoiler plus de détails sur les investissements prévus au cours de la prochaine année financière et que le gouvernement procède à différentes annonces tout au long de l’année», dit-elle dans un courriel.

L’analyse des politologues

Mario Levesque, professeur à l’Université Mount Allison de Sackville, voit dans la vague de dévoilements et de lancements un signe que les libéraux ont voulu démarrer l’année en lion en misant sur leurs priorités.

«Ils ont identité leurs priorités pour cette année et aussi pour les élections, avec la petite enfance et aussi les personnes âgées. Ce sont toutes des annonces feel good pour le gouvernement. C’est dans les médias et ça permet au gouvernement de contrôler le message», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il rappelle que les libéraux avaient fait plusieurs promesses à ces groupes lors de la campagne électorale de 2014 et que certaines d’entre elles n’ont pas encore été tenues.

Brian Gallant avait notamment promis de faire passer le nombre de places en garderie à 30 000 avant 2020, objectif qui n’a pas encore été atteint. Les libéraux ont récemment dévoilé des projets et des initiatives qui le rapprocheront de cet objectif.

«S’ils ne faisaient rien à ce sujet avant septembre, les conservateurs, le NPD, tous les partis les auraient critiqués là-dessus parce qu’ils n’auraient pas fait ce qu’ils avaient promis. Ça fait que là, ils ont commencé à présenter leur plan à ce sujet», affirme Mario Levesque.

Le politologue de l’Université Mount Allison remarque également que les libéraux font aussi un effort pour contrôler le message auprès des personnes aînées.

Et ils ont du chemin à faire à ce chapitre, entre autres parce que les organismes représentant les aînés n’ont pas particulièrement apprécié la privatisation du Programme extra-mural et de la ligne Télé-Soins.

«Les personnes âgées les ont vivement critiqués là-dessus. Et avant ça (en 2015), ils (les libéraux) avaient essayé d’augmenter les frais pour les personnes âgées demeurant dans les foyers de soins (avant de faire marche arrière quelques mois plus tard)», dit-il

Le politologue Roger Ouellette de l’Université de Moncton. – Archives Le politologue Mario Levesque, professeur à l’Université Mount Allison de Sackville. – Gracieuseté

Cette main tendue aux aînés par les libéraux, le politologue Roger Ouellette, de l’Université de Moncton, l’a aussi remarquée.

On peut y voir une tentative de rattrapage auprès d’une partie de l’électorat qui ne lui est pas très favorable, du moins si l’on se fie au dernier sondage de la firme ontarienne Rue Principale.

«Ils semblent avoir un problème de communication et de contact avec l’électorat plus âgé. Et c’est un électorat qui vote en masse.»

Le sondage de Rue Principale dont parle Roger Ouellette, publié à la fin janvier, laisse entendre que les libéraux et les conservateurs sont à peu près à égalité dans les intentions de vote des adultes en général (ce qui détonne des résultats des sondages de Corporate Research Associates, qui estiment que l’équipe de Brian Gallant a une avance de plusieurs points).

Si l’on plonge un peu plus creux dans les données, on constate que chez les 50 à 64 ans décidés ou qui penchent vers un parti, 50,4% des répondants ont dit préférer les progressistes-conservateurs, contre seulement 37,4% pour les libéraux. L’écart n’est toutefois que de 7% chez les 65 ans et plus.

«Probablement qu’eux (les libéraux) doivent avoir des sondages internes qui leur montrent ça aussi. (…) C’est vraiment frappant. Visiblement, ils doivent avoir ces chiffres-là et ils ont décidé de mener un blitz, comme on dit», dit Roger Ouellette.

Un «effet CRA»?

Et si l’effervescence des derniers jours était liée au fait que les téléphonistes de Corporate Research Associates CRA) sont présentement en train de sonder les Néo-Brunswickois sur leurs préférences politiques?

C’est du moins ce que nous a suggéré en coulisses un intervenant de l’opposition officielle la semaine dernière.

Vérification faite, CRA mène bel et bien son sondage trimestriel (qui comporte entre autres des questions politiques) depuis le début du mois au Nouveau-Brunswick.

Un analyste de la firme néo-écossaise, Patrick Tillman, nous indique par courriel que le sondage a été lancé au début de février et qu’il sera en cours jusqu’à la fin du mois. Les résultats seront ensuite dévoilés en mars, comme c’est le cas chaque année.

Les deux politologues à qui nous avons parlé ne sont pas prêts à faire de lien entre la pluie d’annonces des dernières semaines et le sondage de CRA.

«Ce serait des procès d’intentions. C’est difficile de répondre à cette question-là. Mais c’est sûr qu’on est vraiment dans la ligne droite des prochaines élections. Des annonces, on en a déjà eu beaucoup. C’est un continuum, je dirais. Ça fait déjà plusieurs semaines qu’on a des annonces régulières», répond Roger Ouellette.

Quant à Mario Levesque, il n’est pas plus chaud que son collègue de Moncton quant à la théorie de l’opposition officielle.

«Je pense que ce n’est pas pour les sondages qu’ils sont en train de faire tout ça. Je pense plus qu’ils ont identifié quels sont les points qui vont plus les aider et quels sont les points qui vont leur donner plus de misère en septembre (lors des élections provinciales).»