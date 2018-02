Baie des Chaleurs: Rachel Arseneau-Ferguson prend la barre du club Allaooleg

Originaire de Dalhousie, Rachel Arseneau-Ferguson est persuadée depuis longtemps que la baie des Chaleurs est l’une des plus belles baies au monde.

Elle n’a donc pas eu à se laisser convaincre bien longtemps de prendre les commandes du club Allaooleg qui représente la baie des Chaleurs au sein du Club des plus belles baies du monde.

Du coup, elle succède à Donnan Landry, qui a assumé la fonction de présidente de l’organisme par intérim jusqu’à la réunion du mercredi 7 février dernier à Caraquet.

Le Club des plus belles baies du monde a vu le jour en France en 1996 avec, comme objectif leur préservation et leur promotion.

Actuellement, on compte 41 baies membres réparties dans 25 pays. On ne compte que deux baies canadiennes dans le lot, soit la baie de Tadoussac (Québec) et, depuis 2004, la baie des Chaleurs.

Le club Allaooleg représente les intérêts de la baie des Chaleurs, un immense territoire s’étend du littoral du côté du Nouveau-Brunswick à celui du Québec (Gaspésie), de Miscou à Gaspé.

«Pour moi, c’est vraiment un beau projet rassembleur qui mise sur le positif, la beauté et la coopération. C’est une initiative avec énormément de potentiel et on se doit d’en prendre avantage», croit Mme Arseneau-Ferguson.

La nouvelle présidente du club possède une feuille de route solide. Présidente fondatrice et copropriétaire de l’entreprise de transcription Centre Transmed, Mme Arseneau-Ferguson a également été directrice du campus de Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, de 2004 à 2012.

Deux mots l’ont particulièrement interpellé lorsqu’on l’a approchée pour le poste: tourisme et développement économique.

«Pour moi, ce club international est une chance en or d’aller chercher plus de visibilité internationale sur notre coin de pays. Je crois sincèrement que nous avons tout ce que l’on peut désirer pour attirer les touristes dans la région. On a le paysage, le côté rustique, la sécurité… Il ne manque qu’un peu de promotion», estime-t-elle, notant que beaucoup de gens d’ici ne savent même pas que la baie des Chaleurs figure parmi l’élite mondiale des baies.

«Beaucoup de travail a été fait, mais il en reste beaucoup à faire également. Il faut rallier les municipalités, les gouvernements, les gens d’affaires ainsi que les citoyens autour de ce concept. Ce n’est pas normal, par exemple, qu’on n’ait pas de panneaux d’affichage ou de panneaux routiers indiquant qu’on se trouve actuellement dans l’une des plus belles baies du monde. Ce sont de petites choses comme celle-ci par lesquelles on doit commencer», exprime la nouvelle présidence.

Fait à noter: la présidence internationale de l’organisation sera assurée dès l’automne prochain par un représentant du coin, plus précisément Michel Bujold de Charlo, l’un des instigateurs de la candidature de la baie des Chaleurs.

«Michel, c’est un véritable passionné de notre coin de pays. On sera donc deux à en faire farouchement la promotion au cours des mois à venir», note Mme Arseneau-Ferguson.