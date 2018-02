Un conflit sur le point de se régler à Grande-Anse

Daniel Landry, jeune entrepreneur installé à Grande-Anse, est toujours en conflit avec la municipalité. Celle-ci lui reproche de ne pas respecter sa politique d’urbanisme. Elle aimerait qu’il déplace l’entrée de son entreprise et qu’il rende opaque sa clôture. La situation est en passe d’être débloquée.

Depuis le printemps 2016, Daniel Landry est à la tête d’une compagnie de déneigement, d’ensablement et de transport de terre basée sur un terrain derrière l’hôtel de ville. Les changements demandés par la mairie sont pour des questions de conformité, et aussi pour réduire les nuisances auprès du voisinage.

Les riverains se plaignent du bruit et de la poussière. Faute de trouver un accord, la municipalité a saisi la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (la CSR-PA), qui a déposé, en juillet 2017, des accusations contre l’entrepreneur auprès de la cour provinciale de Caraquet.

Daniel Landry s’opposait aux requêtes des élus, principalement pour des raisons financières. Déplacer l’entrée de son site de la rue Esna à la rue Simon, qui est perpendiculaire, nécessiterait de bouger son système d’épuration et sa fosse septique.

De quoi faire grimper la facture jusqu’à 100 000$. Finalement, Daniel Landry a consenti à suivre les recommandations de la CSR-PA.

«J’ai mis mon entrée là où on me le demandait. Je l’ai fait moi-même avec mes employés à temps perdu. Ça m’a coûté moins cher. Je n’ai pas touché à la fosse septique, j’ai surélevé le terrain. Les camions passent dessus. Pour l’instant, ça ne pose pas de problèmes parce que le sol est gelé. Je me demande ce qui va se passer à la fin de l’hiver.»

En novembre, il a recouvert son grillage délimitant le périmètre de son site d’une bâche opaque.

«Ça a tenu 24 heures. Le vent a tout arraché. Il faut que je trouve un autre moyen.»

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, Daniel Landry doit attendre la fonte des neiges et le retour des beaux jours. D’ici là, la procédure judiciaire se poursuit. Un procès était programmé vendredi matin, à Caraquet.

L’avocat représentant Grande-Anse a demandé un ajournement, au prétexte que toute la preuve n’a pas été divulguée à Daniel Landry. La veille de sa comparution, ce dernier recevait encore de nouveaux documents.

Une nouvelle date d’audience a été fixée. Les parties sont reconvoquées au palais de justice le 18 juin. Si Daniel Landry résout son problème de clôture avant, les poursuites pourraient être abandonnées.

«Tous ces changements m’occasionnent des désagréments. Par exemple pour sortir, mes chauffeurs doivent faire plus de manœuvres. Ça augmente le risque d’accrochages et d’accidents. La pente d’entrée étant plus haute que la précédente, certains camions se retrouvent coincés s’il y a du verglas.»

Quoi qu’il lui en coûte, Daniel Landry a décidé de se plier aux règlements.

«Je pense avant tout à la pérennité de mon entreprise.»