Dieppe se donne des moyens pour réduire sa dette

La Ville de Dieppe limitera à 1,5 million $ par an ses nouveaux emprunts d’ici 2027 afin de réduire son ratio d’endettement. Il s’agit d’une des mesures de politique fiscale responsable incluses dans son nouveau plan financier à long terme, adopté lundi.

La municipalité de Dieppe a connu des années de croissance fulgurantes, il y a une demi-douzaine d’années. En 2012, par exemple, l’assiette fiscale de la ville du Sud-Est a fait un bond de 9%.

La croissance s’est stabilisée au cours des dernières années. En 2017, l’assiette fiscale a seulement augmenté d’un peu moins de 1,4%.

Le conseil municipal a adopté cette semaine un plan financier à long terme qui reflète cette nouvelle réalité. Les conseillers ont mis en place trois nouvelles politiques, soit une sur la priorisation des projets capitaux, une sur la dette et une sur la gestion financière.

Notamment, la politique sur la dette impose une limite de 4,5 millions $ par trois ans (1,5 million $ par an en moyenne) des nouveaux emprunts.

«Les dernières années, on a eu de gros projets. On parle du développement autour de la nouvelle école sur le boulevard Dieppe, ainsi que le projet du marais, celui de la rue du collège et le nouveau complexe multigénérationnel», explique Steve Landry, trésorier adjoint à la Ville de Dieppe.

«Il y a eu de gros emprunts de fait. Dans les prochaines années, on va limiter l’ampleur des projets»

La municipalité s’est donné comme objectif de faire baisser le ratio d’endettement sous la barre des 10% d’ici 2027. À l’heure actuelle, il est de 15,6%, ce qui force la Ville à payer environ 2 millions $ par année en intérêt.

Afin de placer ces chiffres en contexte, le ratio de dette de Dieppe avait atteint presque 24%, en 2009, en raison de la construction du nouvel hôtel de Ville. La situation inquiétait certains citoyens, considérant que le gouvernement provincial impose un ratio de dette maximal de 20%.

«On avait dépassé les 20%, donc on a resserré les finances. Maintenant on est en bas du 20%. Mais on veut continuer à resserrer les finances afin de faire de moins grands paiements d’intérêt et payer plus de projets en comptant.»

M. Landry ne voit pas le resserrement financier comme une politique d’austérité, mais plutôt comme une tentative de «trouver l’équilibre» afin d’atteindre la viabilité à long terme.

«Le mot “austérité” est trop fort. On est encore en bonne situation financière. La situation serait différente si on avait un ratio d’endettement de plus de 20% avec une assiette fiscale stagnante. Ici, on prend des mesures afin de prévenir plutôt que guérir.»

Malgré sa nouvelle limite d’emprunts, la Ville pourra continuer à effectuer des projets valant 9 à 10 millions $ en raison de l’argent injecté de son budget d’exploitation.

Le ratio d’endettement est le pourcentage de l’endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations et des propriétés.

En plus de la limite sur les nouveaux prêts, le plan financier 2018-2037 comprend entre autres l’établissement d’un ordre de priorité sur les projets proposés à Dieppe.