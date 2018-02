Le ministre Andrew Harvey s’absente

L’absence du ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales lors de la présentation des prévisions budgétaires de son ministère a suscité l’indignation des partis d’opposition, vendredi, à Fredericton.

Chaque année, dans les semaines suivant le dépôt du budget, les ministres défilent un à un devant un comité de l’Assemblée législative pour répondre aux questions des députés de l’opposition au sujet des prévisions budgétaires de leur ministère.

Vendredi, c’était au tour des finances du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et de celui du Développement de l’énergie et des ressources d’être passées au peigne fin.

L’exercice a cependant eu lieu sans le ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales, Andrew Harvey.

C’est plutôt son collègue le ministre de l’Aquaculture, des Pêches et du Développement de l’énergie et des ressources, Rick Doucet, qui s’est chargé de répondre aux questions de l’opposition, y compris celle sur l’agriculture et sur les mines.

La formule hautement inhabituelle est loin d’être passée inaperçue auprès des députés de l’opposition.

«Le ministre Harvey est ministre de l’Agriculture depuis six mois. C’est son budget. Il doit défendre son budget», a déclaré le député progressiste-conservateur Ernie Steeves.

«On paye beaucoup d’argent aux ministres et ça fait partie de leur travail d’expliquer ce qu’ils font et comment ils dépensent l’argent des contribuables.»

La présentation des prévisions budgétaires se déroule durant plusieurs semaines et la comparution du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et de celui du Développement de l’énergie et des ressources auraient pu être reportées si le ministre Harvey n’était pas disponible vendredi, a indiqué M. Steeves.

Le chef du Parti vert, David Coon, avait aussi plusieurs questions pour le ministre Harvey au sujet de l’agriculture et des mines qu’il a plutôt dû poser au ministre Doucet.

À son avis, l’absence d’Andrew Harvey est «inacceptable».

«Est-ce que les fonctions du ministre sont presque entièrement cérémoniales comme c’est le cas avec d’autres ministres?», s’est interrogé M. Coon.

M. Andrew a fait son entrée au cabinet lors d’un remaniement ministériel en septembre. Avant ce remaniement, Rick Doucet s’occupait également de l’Agriculture et des Mines tandis que le premier ministre Brian Gallant était aussi le ministre responsable des affaires rurales.

Selon le ministre Doucet, il était tout simplement plus simple d’avoir un seul ministre pour répondre aux questions des députés puisque les responsabilités de M. Harvey et les siennes sont étroitement liées.

«Il y a tellement d’intégration (entre nos dossiers). Que ça soit les politiques, la planification, les ressources humaines, les technologies de l’information, ça s’entremêlent tous», a expliqué M. Doucet.

«J’ai été impliqué dans tous les dossiers alors ça semblait approprié que je sois celui qui se lève pour répondre aux questions au lieu d’avoir deux ministres debout pour répondre au même genre de choses.»

Interrogé sur l’importance d’avoir deux ministres à la tête de ces ministères alors qu’il occupait autrefois ces fonctions seules, M. Doucet a répondu que son collègue Andrew Harvey avait davantage le temps que lui pour «être sur le terrain (…) et aller à la rencontre de la communauté agricole et de la communauté minières».

Notre demande de commentaires auprès de la porte-parole du ministre Harvey est demeurée sans réponse.