La courageuse Rebecca Schofield est décédée

Une adolescente de Riverview qui avait fait d’un pronostic terminal un mouvement en ligne ayant inspiré des gestes de gentillesse à travers le monde est morte d’une tumeur au cerveau.

Elle luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale. Elle a rendu l’âme au Moncton Hospital entourée de sa famille.

Rebecca avait lancé la campagne #Beccatoldmeto pour encourager les gens à poser des gestes de bonté. Son initiative avait suscité l’admiration un peu partout sur la planète.

La famille a dit croire que si l’«amour d’une communauté» pouvait permettre de guérir un cancer à l’enfance, « Becca » aurait survécu.

Rebecca Schofield a inspiré des milliers de personnes à faire des actes de générosité. On la voit ci-dessus en compagnie de sa mère, Anne. – Gracieuseté

Même dans le deuil, ses partisans ont affirmé qu’ils continueraient de répondre à ses dernières volontés – soit d’accomplir et de relayer des gestes de gentillesse sur les médias sociaux avec le mot-clic #BeccaToldMeTo.

Rebecca Schofield avait fait une liste de choses à faire en décembre 2016 après avoir appris que son combat de plusieurs années contre un cancer au cerveau ne pourrait pas la sauver, les médecins lui ayant donné seulement quelques mois encore à vivre.

Elle a demandé aux gens de faire état de leurs bonnes actions sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #BeccaToldMeTo.

La demande a eu un rayonnement majeur, des gens d’aussi loin que l’Australie ayant fait de tels gestes au nom de Rebecca Schofield.

La campagne a même attiré l’attention du premier ministre Justin Trudeau, qui avait salué le courage et les propos inspirants de l’adolescente dans un message sur Twitter en février 2017.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déclaré le troisième samedi de septembre la journée Becca Schofield, soulignée pour la première fois en 2017.

«Vous avez soutenu Becca en lui donnant de la force et du courage, a fait savoir sa famille. Vous lui avez procuré le grand bienfait de savoir qu’elle a eu des effets positifs durant sa vie trop courte. Vous lui avez donné l’espoir que tous les bons et mauvais moments des trois dernières années étaient importants, même lorsque cela était difficile à voir. Votre amour a soutenu notre famille entière et continuera de nous soutenir durant la période difficile que nous traverserons.»

La date et l’heure de la célébration de la vie de Rebbeca seront annoncées bientôt.