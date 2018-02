Décès de Rebecca Schofield: une vague de sympathie sur le web

Le départ de Rebecca Schofield a suscité une vague de messages de sympathie et d’anecdotes dans les médias sociaux.

Une annonce de la famille sur Facebook a été partagée près de 8000 fois en 24 heures, et plus de 2000 personnes y ont réagi en publiant un commentaire.

Des milliers de personnes ont présenté leurs condoléances, plusieurs décrivant comment l’adolescente âgée de 18 ans les a inspirés à être plus généreux dans leur vie quotidienne.

«Je me souviens de la journée où une femme que je ne connaissais pas a payé mon épicerie. J’étais émue. C’était le plus beau geste de gentillesse qui m’a été fait par un étranger ou une étrangère. C’est de cette façon que j’ai appris ce qu’était le mouvement #beccatoldmeto. Je ne vais jamais oublier», a écrit l’internaute Tera Theriault Hervet.

«J’ai été très touchée par l’histoire de Becca quand je l’ai appris l’an dernier. Elle m’a inspirée à m’assurer que les actes de générosités font partie de ma vie. Partager son histoire est non seulement un plaisir, mais un honneur», mentionne pour sa part Katrina Johnston.

De nombreux politiciens et leaders communautaires ont réagi au décès de Becca. La maire de la ville natale de Becca, Anne Seamens, a affirmé que tous se souviendront de la jeune femme pour «sa bonté, son courage et son amour pour la communauté».

«Comme tant de personnes à Riverview, j’ai appris à connaître les Schofield, y compris Becca, sa soeur Gabrielle et ses parents Anne et Darren, à travers les mises à jour inspirantes sur le voyage de Becca partagées au cours des dernières années. Ça a été un honneur de développer une amitié avec les Schofield et d’observer la force extraordinaire de l’amour, du respect et de l’admiration partagés entre eux.»

Le drapeau du Canada situé au quartier général de la GRC au Nouveau-Brunswick est en berne en mémoire de Becca Schofield. – Twitter

Le premier ministre Brian Gallant a pour sa part mentionné que son épouse, Karine, et lui sont «profondément attristés du décès de Becca Schofield».

«Becca a été une source d’inspiration pour des milliers de gens dans le monde. Son exemple de dévouement désintéressé afin d’aider ses semblables tout en faisant face à d’immenses épreuves continuera d’inspirer la population du Nouveau-Brunswick pour les années à venir.»

Le député fédéral de Beauséjour, Dominic LeBlanc, et la députée de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor, ont également présenté leurs condoléances.