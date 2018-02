Douze résidents de la Péninsule acadienne honorés par le sénateur René Cormier

Le 150e anniversaire du Sénat a été l’occasion pour le sénateur René Cormier de souligner l’apport de résidents de la Péninsule acadienne à leur région. Douze médailles ont été remises dimanche à des gens qui font la différence dans leur communauté. Qu’est-ce qui les pousse à s’impliquer et à donner leur temps sans compter?

Ghislaine Foulem, qui possède une longue feuille de route, fait partie des personnes honorées. Pour celle qui est actuellement la première femme présidente du District scolaire francophone Nord-Est, c’est la pérennité du peuple acadien qui est le moteur de son implication.

«Dans les faits, on a toujours eu à lutter pour notre survie. Aux endroits où je m’implique, je veux aider nos jeunes à faire une différence, à être fiers de qui ils sont comme Acadiens, surtout en éducation. C’est d’avoir une fierté de la langue et d’assumer qui on est», lance-t-elle.

Le même moteur la guidait lorsqu’il y a 50 ans, elle a fondé le Gala de la chanson de Caraquet. Elle se rappelle qu’à l’époque, la chanson acadienne n’existait à peu près pas, mis à part quelques pionniers comme Calixte Duguay, Donat Lacroix et Angèle Arsenault.

«Pour moi, c’était d’assurer qu’on aille des auteurs-compositeurs qui s’expriment en français. Par la chanson, la poésie et tout ça, on transmet la culture, par des messages qu’on transporte à travers nos chansonniers. Moi je trouvais que c’était important de mettre les bases pour que le concours continue», raconte Ghislaine Foulem.

19 février 2018 -Douze médailles ont été remises par le sénateur René Cormier à 12 résidents de la Péninsule acadienne, dans le cadre des 150 ans du Sénat.- PHOTO COURTOISIE

Donner de la vie à son village

Pour d’autres, c’est la volonté de vouloir mettre de la vie dans leur communauté qui guide leurs actions. C’est ce qu’a décidé de faire Juliette Breau-Barrette, 72 ans, qui est revenue du Québec pour vivre dans son village natal de Néguac, en 2001.

«J’ai pris ma retraite de Bell Canada. Et lorsqu’on est arrivé à Néguac, mon mari et moi on s’en venait mettre les deux pieds sur le pouf et profiter de la vie. Un mois après être revenue, j’étais déjà sur le conseil d’administration de la société culturelle», lance-t-elle.

«Si on est pour vivre dans une communauté, et qu’on peut amener un apport additionnel, pourquoi pas. Si on veut vivre dans un village qui est vivant, bien mon mari et moi on a décidé de s’impliquer dans la communauté», poursuit Mme Breau-Barrette.

Elle a également participé à la mise sur pied du Carrefour des huîtres de Néguac, il y a quelques années.

«Nous sommes une population où l’assimilation est tout de même assez présente, alors nous avons la chance de travailler sur le fait français… Essayer de continuer à vivre en français dans notre région où nos villages environnants sont anglophones ou mi’kmaq», souligne Juliette Breau-Barrette.

L’importance d’aider les autres

La volonté de s’impliquer est encore présente chez les générations plus jeunes. Vanessa Haché Breau, 32 ans, a également reçu une médaille.

«Je pense que la grande force d’une communauté vient des gens qui appuient des projets et qui donnent de leur temps pour différentes causes», souligne la native de Tracadie.

Vanessa Haché Breau s’implique notamment pour la préservation de l’Académie Sainte-Famille et appuie des organismes de la région comme consultante.

«Si moi je peux mettre mon petit grain de sel là-dedans, si je peux amener ma petite goutte d’eau dans cette mer de bénévolat, c’est certain que ça me rend fière», lance Vanessa Haché Breau.

Les autres personnes honorées lors de la cérémonie dimanche soir à Caraquet sont Paul-Marcel Albert, le Dr Gilbert Blanchard, Isabelle Bonnin, Sonia Jalbert, Gaetan Lanteigne, Joseph Lanteigne, Sandra Le Couteur, le Père Patrick McGraw et Sébastien Roy.