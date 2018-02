Des rénos qui frôlent le million $ pour le Théâtre Restigouche

Le théâtre Restigouche de Campbellton se fait vieux et nécessite de coûteuses rénovations afin d’être remis en état. Mais qui payera la facture?

Lors de la dernière rencontre du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, le Comité parental d’appui à l’éducation de la Polyvalente Roland-Pépin est venu exposer aux conseillers la situation du théâtre Restigouche. Et le constat est loin d’être rose. En fait, l’infrastructure datant de plus de quarante ans – annexée à la polyvalente – sombre lentement mais sûrement dans la désuétude.

En décembre dernier, un expert s’est rendu sur place afin d’analyser les travaux à faire.

«C’est à la suite de son rapport qu’on a vraiment pris connaissance des immenses besoins en matière de rénovation. On savait qu’il était désuet, mais on a appris qu’il y avait certaines parties qui étaient carrément dangereuses comme, par exemple, le système de poulies», explique Renelle Savoie, présidente du CPAÉ de la PRP.

Construit en 1970, le théâtre Restigouche n’a jamais fait l’objet de rénovations majeures. À lui seul, remplacer le système de poulies situé en arrière-scène coûterait environ

30 000$. Il faudrait également changer les rideaux (d’origine) jugés non sécuritaires puisqu’ils n’ont pas été traités contre le feu depuis plusieurs années. Encore une facture de 20 000$ à 30 000$. Les sièges (781 en tout) commencent également à montrer de sérieux signes d’âge, certains étant brisés, déchirés ou carrément non sécuritaires. Selon la qualité choisie, leur remplacement pourrait coûter jusqu’à 240 000$.

«Et si on ajoute à cela les systèmes de son et d’éclairage qui doivent être mis à niveau, on parle ici d’un projet qui frôle le million $», souligne Mme Savoie.

Selon elle, le théâtre constitue une véritable richesse pour tout le Restigouche.

«Il dessert autant les écoles que la communauté anglophone et autochtone. On s’en sert pour des spectacles de musique, des pièces de théâtre, les revues des troupes de danse, la remise des diplômes, la tenue de pageant et j’en passe. Mais plus ça va, moins on risque d’avoir d’organismes intéressés s’il continue à se désagréger à ce rythme», poursuit Mme Savoie, demandant rien de moins qu’un appui du CÉD dans sa démarche.

À la suite de cet exposé, le CÉD affirme avoir pris bonne note de préoccupations des parents et promet d’étudier la question. On ne s’est toutefois pas compromis sur un engagement, quel qu’il soit.

Propriété du gouvernement, le théâtre Restigouche est géré conjointement depuis quelques années par le district scolaire et la PRP. Ceux-ci n’ont toutefois pas les fonds pour se lancer dans une telle aventure.

Le problème qui se pose avec le théâtre Restigouche, ce serait justement son aspect tant communautaire que scolaire.

Au dire de Pierre Lavoie, directeur général du DSF-NÉ, il serait difficile pour le ministère de justifier un investissement aussi massif dans une salle de spectacle utilisée en grande partie par la communauté comme divertissement alors que de nombreuses écoles attendent toujours d’être rénovées.

«L’ampleur des rénovations est vraiment importante. Il faudrait nécessairement que les instances politiques s’en mêlent. Selon moi, la communauté a aussi un grand mot à dire dans tout cela puisqu’elle est une des utilisatrices», indique M. Lavoie.

À la PRP, on est conscient de cette difficulté à mettre la main sur des fonds pour retaper le théâtre. On espère toutefois qu’une solution soit trouvée.

«La communauté utilise le théâtre, c’est exact, mais c’est un trésor pour nos élèves. Il ne se passe pas une journée ou presque sans qu’on ne l’utilise, que ce soit pour des conférences, des rencontres, des pratiques, etc. On reçoit même des élèves de partout dans la région pour des présentations. C’est notre auditorium en fait, un atout incroyable qu’on ne veut surtout pas perdre», exprime le directeur de la PRP, Yves Coulombe.