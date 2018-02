Rougeole: le Nouveau-Brunswick demeure à l’abri des éclosions

Alors que le nombre de cas de rougeole grimpe en flèche en Europe, le Nouveau-Brunswick demeure à l’abri des éclosions. Les enfants de la province n’atteignent cependant toujours pas le seuil d’immunisation nécessaire pour diminuer significativement le risque de propagation.

Le nombre de cas de rougeole signalé en Europe a triplé au cours de la dernière année comparativement à l’année précédente. Selon une récente mise à jour du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, 14 000 cas ont été recensés dans 30 pays l’an dernier, alors qu’il y en a seulement eu 4600 l’année d’avant. Un faible taux de vaccination est pointé du doigt.

Au Nouveau-Brunswick, aucun cas de rougeole n’a été signalé depuis mars 2017, quand un diagnostic a eu lieu relativement à une éclosion en Nouvelle-Écosse.

Cela ne veut pas dire que les jeunes de la province ne sont pas à risque. Environ 89% des enfants inscrits à la maternelle en 2016-2017 au Nouveau-Brunswick «répondaient aux exigences prescrites en matière d’immunisation contre la rougeole», selon un porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Macfarlane.

L’Agence de la santé publique du Canada recommande plutôt une couverture vaccinale d’au moins 95% pour développer une immunité collective.

Les chiffres de 2016-2017 sont tout de même encourageants si l’on considère que durant l’année scolaire 2011-2012, seulement 72% des enfants ayant atteint lâge de fréquenter l’école avaient reçu tous les vaccins requis par les autorités scolaires.

La rougeole est considérée comme étant très contagieuse. Une personne contaminée peut infecter 15 à 20 personnes, comparativement à une personne grippée qui contamine 1 à 3 personnes, selon Santé publique France.

Depuis 1982, chaque enfant qui entre en classe dans les établissements scolaires du Nouveau-Brunswick doit nécessairement montrer une preuve de vaccination. En fait, la Loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick impose une preuve d’immunisation contre la rougeole et d’autres maladies conformément au calendrier de vaccination du Nouveau-Brunswick.

Il est cependant possible d’obtenir des exemptions aux exigences d’immunisation. Elles sont permises pour des raisons médicales ou «si le parent ou le tuteur légal s’oppose à l’immunisation».

Le gouvernement provincial finance et recommande une vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Dans les cas typiques, un premier vaccin est administré à 12 mois et un second à 18 mois.

En 2015, l’Acadie Nouvelle a publié une série de textes se penchant sur l’absence d’un registre de vaccination au Nouveau-Brunswick. Un tel registre «est toujours à l’étude» par le gouvernement provincial, a fait savoir M. Macfarlane dans un courriel.

La hausse des cas de rougeole en Europe est due à des épidémies en Roumanie, en Italie, en Grèce et en Allemagne. La maladie frappe aussi plusieurs enfants et les jeunes adultes au Royaume-Uni, en France et en Suède.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies affirme que 50 décès sont attribuables à la rougeole depuis 2016. Les complications graves sont surtout courantes chez les enfants de moins de cinq ans.