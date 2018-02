Embou Productions: le maire Denis Losier est allé voir la GRC

Le maire de Tracadie a remis à la GRC mardi le contrat liant la ville et Embou Productions inc. Denis Losier réclame également une enquête sur la gestion de la municipalité et sur ce qu’il qualifie de «collusion».

Le maire a déposé le contrat mardi après-midi au détachement de la GRC de Tracadie, a indiqué Denis Losier à l’Acadie Nouvelle en début de soirée. Un sergent devrait le contacter mercredi pour prendre rendez-vous et discuter de la situation.

Le maire avait auparavant convoqué les journalistes en début d’après-midi, en compagnie de trois conseillers municipaux, Norma McGraw, Réaldine Robichaud et Geoffrey Saulnier, pour faire le point sur les derniers jours.

Au centre de la controverse, un contrat signé en 2016 entre Embou Productions et l’ancienne administration municipale.

Dans le document, que l’Acadie Nouvelle a obtenu, une clause prévoit que 75 billets par spectacle seront remis à la municipalité régionale de Tracadie. Des billets ont été remis à des conseillers municipaux par le directeur général, ce qui serait du trafic d’influence, selon un avis légal cité par le maire.

Enquête demandée

Mais au-delà du contrat avec Embou, le maire aimerait qu’une enquête soit menée au sein de la municipalité.

«J’aimerais une enquête, que ce soit au niveau de la gouvernance locale, de la GRC, des journalistes, pour aller plus loin dans nos finances publiques. Ce que j’ai remarqué depuis le début, c’est qu’il y a des contrats qui sont drôlement faits, drôlement respectés, des ententes avec certains organismes qui sont faits de façon particulière. J’ai de gros questionnements. Et je vais plus loin en disant que dans certains cas on parle ici de collusion», a lancé le maire Denis Losier devant les journalistes, mardi après-midi.

«J’ai avisé mon député, qui est également ministre (Serge Rousselle), hier matin de la situation, que je voulais une enquête. Est-ce qu’il y a une possibilité de placer la municipalité sous tutelle, je ne sais pas», a poursuivi le maire.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux n’a pas donné suite au courriel de l’Acadie Nouvelle à ce sujet.

Tensions entre deux clans au conseil municipal

Le fossé se creuse entre les conseillers municipaux et les choses ne semblent pas en voie de se régler. Le maire et trois conseillers municipaux déplorent d’avoir été exclus d’une rencontre entre d’autres conseillers, le directeur général et le secrétaire municipal, jeudi soir.

«Disons que je l’ai pris comme un affront, j’ai eu de la difficulté à le digérer», a lancé Denis Losier.

On remarque deux clans dans la situation actuelle : sept conseillers plus rattachés à l’ère de l’ancien maire, Aldéoda Losier, contre trois conseillers municipaux ainsi que le maire, Denis Losier, qui veulent mettre fin au contrat avec Embou Productions.

La conseillère Ginette Brideau Kervin, qui fait partie du groupe qui s’est rencontré jeudi soir, parle d’une rencontre informelle pour faire le point à tête reposée et où les conseillers voulaient être entre eux, sans pressions. Le secrétaire municipal était présent sur la demande du directeur général, précise-t-elle.

«C’était une rencontre pour essayer de faire quelque chose, pour dire que ça ne fonctionne plus et qu’on ne peut plus continuer longtemps comme ça. On aimerait trouver des solutions, c’était ça le but», souligne-t-elle.

Le conseiller Jean-Yves McGraw, également dans ce groupe, souligne que le conseil municipal a voté le lundi 12 février en faveur de maintenir le contrat avec Embou et que le maire devrait tourner la page.

«Lorsqu’on a pris notre décision, on n’avait rien à se reprocher. Les conflits d’intérêts et ces choses-là, c’est fini. On a dit que le conseil municipal ne prendrait plus de billets de faveur. On peut aller de l’avant», dit-il.