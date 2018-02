Le maire de Tracadie songe à démissionner

Le maire de Tracadie en a assez. La dernière crise en date qui secoue actuellement le conseil municipal (à propos du contrat avec Embou Productions) le pousse à se demander s’il reste en poste ou s’il démissionne.

«J’en ai plein mon casque de tout ce qui se passe. Je suis dépassé par les événements, je suis tanné. Il y a des fois où je me dis, est-ce qu’il faut que je retourne chez nous. Je suis à la retraite, je n’ai pas besoin de ça. Je n’ai pas d’avantages. Je ne fais pas de spectacle, je n’ai pas de compagnie. (…) Pour quelles raisons je viens ici me battre contre un mur… Je me pose de grandes questions présentement», a lancé le maire Denis Losier devant les journalistes, mardi après-midi.

Il se donne du temps de réflexion avant de prendre sa décision.

«Avant de prendre une décision irréfléchie, je vais y songer. Je vais prendre le temps de me reposer, je vais prendre du recul. Je vais probablement aller voir des gens qui me supportent, des gens qui m’ont encouragé à me présenter», a-t-il dit.

Si le maire quitte, il ne partira pas seul. Les conseillères Norma McGraw et Réaldine Robichaud ont également signalé leur intention de démissionner de leur poste si jamais le maire partait.

La municipalité régionale de Tracadie a connu plusieurs controverses depuis l’entrée en poste de Denis Losier il y a près de deux ans. Le maire a l’impression que l’harmonie n’arrive pas à durer au sein du conseil municipal.

«J’ai essayé des rencontres dans des chalets, j’ai essayé des rencontres en privé, j’ai essayé de les rencontrer individuellement, on arrive à la même réalité aujourd’hui», constate Denis Losier.

