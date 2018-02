Une nouvelle école primaire réclamée à Bathurst

Le maire de Bathurst a profité de la réunion du conseil municipal afin de réitérer l’importance de construire une nouvelle école francophone à Bathurst-Est.

Le projet de construction d’une nouvelle école primaire pour remplacer l’Académie Assomption, devrait être sur la liste des priorités du Conseil du district scolaire francophone Nord-Est, estime le maire de Bathurst.

«Si on veut que les jeunes familles francophones s’installent dans l’est de notre ville, il est primordial d’avoir une nouvelle école primaire. Présentement, on a l’école Académie Assomption, mais elle est désuète, elle est parmi les plus anciennes écoles de la région. Plusieurs parents francophones préfèrent envoyer leurs enfants dans d’autres écoles à cause de l’état de l’école. Je pense que nous pourrons attirer plus de jeunes familles dans ce quartier de la ville en ayant une nouvelle école», souligne le maire Paolo Fongemie.

Un projet important pour Bathurst

Le maire de Bathurst a présenté le projet de construction d’une nouvelle école aux membres du Conseil du district scolaire Nord-Est.

«La rencontre avec les membres du Conseil du district scolaire s’est bien déroulée. J’ai eu une bonne discussion avec eux au sujet de l’importance pour notre municipalité d’avoir une nouvelle école. Ils ont été attentifs à nos préoccupations et j’espère que notre projet sera sur la liste de leurs priorités. On attend d’avoir une bonne nouvelle de leur part. On a également rencontré nos députés pour leur expliquer l’importance de ce projet pour la communauté», explique le maire Fongemie.

