Avez-vous vu ces personnes dans la région de Moncton?

La GRC sollicite l’aide du public pour identifier un homme et une femme qui pourraient avoir de l’information au sujet d’une enquête en cours sur une agression.

Le 31 janvier, peu avant 21 h, l’homme et la femme ont été vus au restaurant Dairy Queen du chemin Coverdale, à Riverview. Peu de temps plus tard, ils ont été vus à l’extérieur de la station-service Irving du chemin Coverdale. La police a publié des photos tirées d’une caméra de surveillance en espérant que cela aidera à identifier et à retrouver l’homme et la femme.

Quiconque croit connaître l’identité de ces deux personnes est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime par Internet à www.crimenb.ca ou par téléphone au 1-800-222-8477.