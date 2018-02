Une célébration de la vie «exceptionnelle» de Becca Schofield

Proches, personnalités politiques et admirateurs ont rendu un dernier hommage à celle qui a inspiré des gestes de bonté à travers le monde.

Rebecca Schofield est décédée samedi soir à l’Hôpital de Moncton. L’adolescente de 18 ans luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale.

Plus de 500 personnes ont assisté aux funérailles de Rebecca mercredi à l’église Immaculate Heart of Mary de Riverview. Dans son discours d’adieu, Denis Savoie, l’oncle de l’adolescente, a décrit sa nièce comme une personne au grand coeur.

«Elle s’est concentrée sur la vie et non sur sa mort, en mettant sa peur de côté elle a été capable de vivre avec un but jusqu’à la fin.»

Becca Schofield – Archives

À l’annonce du diagnostic à la fin de 2016, Rebecca a appelé les gens à faire preuve de gentillesse au quotidien en posant des gestes de bonté autour de soi. À travers le mot clef #BeccaToldMeTo, son souhait s’est alors propagé comme une traînée de poudre jusqu’à l’étranger.

«Becca nous a rappelé l’importance de passer du temps en famille, de chérir chaque moment comme si c’était le dernier. Merci d’avoir réchauffé notre coeur, merci pour ta gentillesse, merci de l’impact que tu as eu en tentant de rendre le monde meilleur», a souligné Denis Savoie.

L’oncle a remercié tous ceux qui ont soutenu Becca en suivant son appel à la générosité. «Votre gentillesse a aidé Becca à avancer», a-t-il déclaré, ému. «Elle avait un rêve qui a pu se réaliser grâce au soutien de ses amis, de sa famille et de la communauté.»

Devant le cercueil drapé de blanc, le révérend Andrew O’Neill a ensuite comparé Rebecca à Terry Fox qui fut lui aussi une immense source d’inspiration. L’homme d’Église a raconté comment une dame a un jour décidé de payer ses commissions avant de lui dire : «Becca told me to».

Il espère que le mouvement qu’elle a lancé lui survivra. «Va-t-on prendre sa place et courir avec elle? Je crois qu’il est temps que “Becca m’a dit de” devienne “Becca nous a montré comment”.»

La famille de Rebecca Schofield a mené l’adolescente à son dernier repos mercredi à Riverview. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Rebecca Schofield avait choisi elle même comment se passeraient ses funérailles, du chant Hallelujah jusqu’aux roses de couleur blanche et rose. Au terme de la cérémonie, la sortie du cercueil a été accompagnée du son des cornemuses et une dizaine de colombes ont été relâchées dans le ciel de Riverview.

Mardi, Darren Schofield avait publié sur Facebook une tribune émouvante en hommage à sa fille.

«Il y a parfois tant de négativité dans le monde, tant de haine, de discorde et d’égoïsme, qu’une âme comme Becca a du mal à trouver son chemin. Elle a eu la chance de trouver la clarté, un sens et un but pendant son long voyage avec le cancer du cerveau», écrit-il.

«Je me réjouis de l’honneur que je ressens d’avoir été témoin de ta vie exceptionnelle, de ta force, de ton sens de l’humour, de ton enthousiasme exubérant, de ton cœur généreux, de ton amour infini.»

Plusieurs proches de Rebecca ont inscrit le mot clef #BeccaToldMeTo sur leur véhicule. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Plutôt que d’envoyer des fleurs, la famille a demandé aux gens de faire des dons à l’association À vélo contre le cancer chez les jeunes, aux Amis de l’Hôpital de Moncton, au centre centre de santé IWK à Halifax, ou à tout autre organisme de charité.

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick Jocelyne Roy-Vienneau, le premier Brian Gallant ou encore la maire de Riverview Anne Seamans ont assisté aux funérailles. Tammy Rampersaud, conseillère municipale de Riverview, appelle les partisans de Becca à poursuivre ce qu’elle a entrepris.

«Essayez de faire quelque chose de bien pour quelqu’un. Mettez un peu de Becca dans vos décisions. Elle savait que nous avons tous le pouvoir, individuellement et collectivement, de changer le monde dans lequel nous vivons. Elle le savait si jeune. Nous avons tous ce pouvoir, nous devons juste faire confiance à Becca et y arriver.»