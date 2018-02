Crise à Tracadie: trouver un terrain d’entente avant de voir des élus démissionner

Les tensions profondes qui divisent actuellement le conseil municipal de Tracadie incitent le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) à proposer la médiation pour régler le conflit. Le maire Denis Losier se dit très ouvert à cette idée.

«Il faut trouver un terrain d’entente pour faire fonctionner le conseil parce qu’ultimement, c’est une démission ou des démissions en bloc qui vont venir résoudre le problème. C’est la méthode ultime. Avant d’en arriver là, il y aurait nécessité, je pense, d’entamer un processus de médiation», suggère Frédérick Dion.

Le maire Denis Losier est actuellement en réflexion à savoir s’il reste en poste ou non. Le politicien veut prendre le recul nécessaire pour bien y penser et discuter avec les gens qui l’ont encouragé à se présenter et qui le supportent.

Cela ne l’a pas empêché d’aller à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), mardi, pour remettre aux policiers le contrat qui lie la municipalité au promoteur de spectacles Embou Productions Inc., un document qui est au centre des conflits depuis plusieurs jours.

Deux clans s’opposent: sept conseillers, majoritaires au conseil municipal, contre le maire et trois conseillers. Les élus de la majorité se sont rencontrés jeudi soir, mais en excluant l’autre clan, ce que le maire et les trois autres conseillers ont pris comme un affront.

Denis Losier, le maire de la municipalité régionale de Tracadie. – Archives

Le maire ouvert à la médiation

Il y a actuellement un vide au niveau du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour régler des situations de conflit semblables. Frédérick Dion ajoute que ce n’est pas le rôle de l’AFMNB de faire de la médiation.

«Il y a par contre un programme qui est géré par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail qui pourrait offrir un appui financier pour permettre ceci. Ultimement, la municipalité, de son propre chef, d’un commun accord avec les partis qui ont des différends, pourrait identifier un médiateur externe», souligne Frédérick Dion.

De son côté, le maire Denis Losier a indiqué à l’Acadie Nouvelle être très ouvert à un processus de médiation.

Les conseillers municipaux de l’autre camp n’avaient pas encore de position à nous communiquer au moment d’écrire ces lignes.

Silence radio du côté du ministère

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, le maire Denis Losier a réclamé une enquête de la GRC et du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux dans la gestion de la ville et sur ce qu’il qualifie de collusion.

M. Losier en a discuté avec le ministre Rousselle, lundi. Un porte-parole du gouvernement a indiqué à l’Acadie Nouvelle mercredi que le ministre ne répondrait pas aux questions des médias sur ce sujet.

La directrice des communications du ministère de l’Environnement et des Gouverne-ments locaux nous a simplement répondu par courriel que le ministère «n’a reçu aucune demande formelle écrite» concernant une enquête.

Cadeaux aux élus: prudence recommandée

En remettant à la GRC le contrat d’Embou Productions, le maire de Tracadie espère qu’une enquête permettra de savoir si les conseillers se sont placés en conflits d’intérêts en acceptant 75 billets de spectacle gratuits.

De son côté, l’AFMNB invite les élus municipaux à être «très prudents» et à faire «très attention» avant d’accepter des cadeaux.

«Il y a le conflit d’intérêts et il y a l’apparence aussi. Je pense qu’on doit être très prudent. Les élus, les municipalités se doivent de prendre des précautions», a indiqué Frédérick Dion.

La Loi sur la gouvernance stipule qu’il est interdit d’accepter «des cadeaux, dons d’argent ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme exerçants une influence sur toute décision qu’il a prise dans le cadre de ses fonctions». Mais elle gagnerait à être précisée, pense le directeur général.

Selon lui, d’autres provinces ont établi des limites claires sur la valeur des cadeaux qu’il est possible d’accepter.