Perdre son bébé: quand le rêve tourne au cauchemar

Tout parent l’affirme, rien n’est plus douloureux que la perte d’un enfant. Peu importe qu’il soit dans la fleur de l’âge ou qu’il ait été sur le point de voir le jour. Dans ce dernier cas, on parle de décès périnatal.

La force d’un couple se mesure à sa capacité à surmonter les épreuves, dit-on. Certaines renforcent les liens, d’autres les brisent.

Le drame qu’ont affronté Véronique Fournier et son mari, en 2010, les a rapprochés. Cette année-là, ces résidents de Burton, dans le comté de Sunbury, étaient déjà parents de deux enfants.

«Mon rêve a toujours été d’en avoir quatre», confie-t-elle.

Quand elle apprend qu’elle est enceinte de jumeaux, sa joie explose.

«Je n’étais pas surprise. J’avais suivi un traitement pour stimuler l’ovulation et dans ma famille lointaine, il y en avait déjà eu.»

La famille se prépare à accueillir ses nouveaux membres: ce sera un garçon et une fille. L’échographie des neuf semaines montre que la future née a un léger retard de croissance. Véronique Fournier ne s’en inquiète pas. Au bout de 15 semaines de grossesse, son état de santé se dégrade.

«J’ai eu de gros saignements. C’était un décollement du placenta. J’ai eu peur de faire une fausse couche.»

Pour éviter que cela n’arrive, elle reste alitée les jours suivants. L’échographie des 24 semaines révèle sa réalité cruelle.

«J’ai tout de suite vu que ma petite fille n’avait pas de battements cardiaques. Ça m’a figée. J’étais là et pas là à la fois. Je me sentais froide.»

Le développement du garçon reste normal. Il devient la principale préoccupation de la maman.

«C’était naturel pour moi de poursuivre ma grossesse, même dans ces conditions. Je n’avais pas la sensation de porter un poids mort. À mes yeux, ma fille était juste endormie. Elle protégeait son frère, elle s’était sacrifiée pour le sauver.»

Véronique Fournier accouche le 29 décembre, par césarienne.

«Ça m’a aidé dans mon cheminement mental. Si j’avais dû l’expulser par voie naturelle, ça aurait été plus dur psychologiquement.»

Même si l’enfant était morte, les parents ont tenu à la voir, à la toucher.

«Ça nous prouvait qu’elle avait vraiment existé.»

Les mois qui suivent ont été difficiles. Le nourrisson prénommé Arthur a grandi sous l’œil attendri et protecteur de sa mère. Mais celle-ci restait hantée par ses tourments.

«Je me disais que ma fille aurait dû être là, elle aussi.»

À force, cette pensée persistante a fini par s’estomper, puis disparaître. Le temps est le meilleur remède aux plus profondes blessures. Véronique Fournier et son mari ont tous les deux vécu leur souffrance différemment, et dans un respect mutuel. Elle avait besoin de s’exprimer, lui non.

«Je voulais en parler. Je me suis renseignée. J’ai trouvé un groupe de soutien à Fredericton, mais il était uniquement en anglais. Il n’y a pas de ressources en français dans ce domaine, au Nouveau-Brunswick», déplore la mère de famille.

Elle a extériorisé son ressenti d’une autre façon, par l’écriture.

«Ç’a été une thérapie. Je voulais aussi laisser une trace pour Arthur.»

Pendant longtemps, elle est restée affectée par les événements. Ce qui l’a contrainte à s’y prendre à plusieurs reprises, parfois à mettre ses écrits entre parenthèses.

«Chaque fois que j’y repensais, les émotions remontaient et me submergeaient. Il m’a fallu un moment pour les digérer.»

Véronique Fournier raconte son histoire dans Porter la vie et la mort, un livre paru, en novembre, aux éditions du Québec. Depuis la naissance d’Arthur, un autre bébé est venu combler la famille. Henri a vu le jour en janvier 2013.

Comme elle en rêvait, Véronique Fournier est la maman de quatre enfants.

De sa douloureuse grossesse en 2010, Véronique Fournier en a fait un livre, Porter la vie et la mort, qui est paru fin 2017, aux Éditions du Québec. – Gracieuseté: Rebel Photography

Un événement bouleversant et traumatisant

Les professionnels de la santé définissent le décès périnatal comme étant la mort d’un bébé pendant la grossesse (in utero) ou au moment de l’accouchement ou bien au cours de sa première année d’existence.

La perte d’un enfant à venir ou d’un nourrisson est un événement bouleversant qui peut causer un profond traumatisme. Elle s’apparente à une épreuve difficile, au même titre que le deuil d’un être cher.

À l’instar de n’importe qui affecté par la disparition d’un proche, les parents concernés sont la proie de multiples et intenses émotions. La réaction face à ce genre d’épreuve est propre à chacun.

Tous traverseront plusieurs phases, plus ou moins et sans ordre logique. Ils éprouveront un déni de réalité, de la colère, un immense chagrin, de l’anxiété, de la culpabilité, des sentiments d’injustice et de jalousie envers les autres parents, etc.

Cette combinaison émotionnelle pourra s’accompagner de troubles physiques (insomnie, perte d’appétit…) et aura une incidence sur une future grossesse. Sur ce point, les spécialistes observent deux types de réactions.

Certains parents veulent avoir un autre enfant rapidement, d’autres se sentent freinés dans leurs envies de fonder une famille.

«La décision de commencer une nouvelle grossesse dépend de chacun», soulignent les experts du Centre des naissances du CHUM (le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, au Québec), sur le site internet de l’établissement.

Ils encouragent vivement quiconque en proie à des difficultés et des doutes à solliciter l’aide de leur entourage et de professionnels.

Attendre un enfant est une expérience merveilleuse pour les futurs parents qui malheureusement, parfois, vire au cauchemar. – Gracieuseté

Aider tout parent qui demande du soutien

Le Réseau de santé Horizon, présent dans le centre et le sud du Nouveau-Brunswick, dispose d’équipes et de programmes qui offrent des services de soutien au deuil aux femmes et à leur famille touchées par le décès périnatal. Ils sont anglophones.

«Notre objectif est de veiller à ce que nos patients reçoivent la meilleure qualité de soins possible pour répondre à leurs besoins lorsqu’ils subissent une perte aussi dévastatrice», déclare Marilyn Underhill, responsable à Horizon.

Dans les Maritimes, l’hôpital IWK d’Halifax propose lui aussi de nombreux services: rencontres avec des spécialistes, groupes de parole, assistance téléphonique…

«Nous accompagnons les personnes affectées par un tel drame. Perdre un enfant en cours de grossesse ou à la naissance est une épreuve terriblement dévastatrice», affirme Pamella Beliveau, coordonnatrice du deuil et aumônier interconfessionnel à IWK.

Tous les ans, en avril, l’établissement hospitalier organise une réunion réservée aux familles frappées par un tel drame. Celle de cette année aura lieu le 29.

«C’est l’occasion d’honorer la mémoire des enfants disparus et de mettre en relation des parents endeuillés.»

Ces soins, sessions et événements se déroulent en anglais. Pamella Beliveau assure détenir dans ses répertoires les coordonnées de thérapeutes parlant la langue de Molière implantés dans la province.

Les Néo-Brunswickois francophones en recherche d’accompagnement peuvent se tourner vers l’Association québécoise des parents vivant un deuil périnatal.

«Nous avons le devoir d’aider tout parent qui demande un soutien, si cela est possible pour nous», souligne Samantha, une bénévole.

Celle-ci pointe le cas d’une maman québécoise qui vit désormais au Pérou et qui communique encore avec l’organisme.

«Nous avons des collaborateurs de partout dans le monde. Sur notre blogue, nous avons des gens du Nouveau-Brunswick qui font partie de l’équipe de rédaction», ajoute-t-elle.

La bénévole fait allusion à Véronique Fournier.