Nordia est à la recherche de 140 employés à Saint-Jean

Nordia embauche. Le fournisseur de services à la clientèle est à la recherche de 140 employés à Saint-Jean et doit pourvoir des postes à Moncton.

L’entreprise basée à Laval, au Québec, affirme avoir obtenu un important contrat avec une grande compagnie canadienne qu’elle ne peut encore nommer. Afin d’honorer son engagement, Nordia devra embaucher 400 représentants de service à la clientèle dans ses centres au Canada, près de la moitié seront à leurs bureaux de Saint-Jean.

Le processus d’embauche est déjà entamé. Six postes sont affichés à Saint-Jean. L’entreprise espère avoir tout le personnel nécessaire d’ici la fin de l’année.

«On a un plan assez agressif pour embaucher les gens. Il y a une période de formation ensuite. Tout est nouveau et tout doit être préparé. Alors, on n’a pas tardé. On a commencé immédiatement à embaucher», a expliqué Philip Van Leeuwen, porte-parole pour Nordia.

Une foire de l’emploi est même organisée à Saint-Jean le mercredi 28 février au Centre commercial Prince Edward. Les candidats pourront visiter les bureaux à la fine pointe de Nordia et en apprendre plus sur les occasions de carrière. Le centre comprend entre autres une salle de sports et un espace de jeux.

«Les gens dans notre centre à Saint-Jean vont servir des clients de partout au Canada. Alors, c’est intéressant et c’est du travail pour le Nouveau-Brunswick», a souligné M. Leeuwen.

Le salaire offert chez Nordia est d’environ 14$ l’heure, mais une prime pour le bilinguisme peut être accordée selon le poste de l’employé.

«On aime toujours avoir des gens bilingues. Le bilinguisme est vraiment le Holy Grail dans le secteur du service, mais à Saint-Jean on a de la difficulté à trouver des gens bilingues. La majorité de nos employés bilingues sont à Moncton», a-t-il précisé.

«Pour les embauches, ce sera sûrement plus comme le passé, donc des anglophones, mais si on a un noyau d’une vingtaine ou plus de francophones ou de bilingues à Saint-Jean, ce serait merveilleux», a ajouté M. Leeuwen.

Nordia a déjà 300 employés à Saint-Jean. À Moncton, ils sont plus de 700 ce qui en fait le plus grand centre de service pour l’entreprise. Là aussi des postes sont affichés.

«On a beaucoup agrandi ce centre et on l’a rénové. C’est devenu notre plus gros centre.»

Nordia soutient ne pas avoir obtenu d’argent gouvernemental dans le cadre de ces embauches.

«C’est un contrat que sommes allés chercher. On a gagné le contrat et nous sommes devenus le premier fournisseur de cette entreprise, mais il n’y a pas de subvention ou rien de ça.»

Si tout va comme prévu, Nordia prévoit devoir recruter davantage de personnes en 2019.