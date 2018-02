Le revenant de la Baie Sainte-Marie revisité par Denis M. Boucher

L’auteur jeunesse Denis M. Boucher est de retour avec une nouvelle aventure des Trois Mousquetaires. Après avoir visité plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, l’équipe de jeunes enquêteurs se rendra jusqu’à la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse pour résoudre le mystère d’un fantôme malfaisant.

Huitième roman de la série des Aventures des Trois Mousquetaires, Le revenant de la Baie Sainte-Marie, illustré par Paul Roux, explore les superstitions, les croyances, les légendes et la pseudoscience. Denis M. Boucher raconte qu’il s’est inspiré du personnage de Cy à Mateur qui a vécu à la Baie Sainte-Marie au tournant du 20e siècle. L’idée de ce nouveau roman a commencé à germer, il y a quelques années, après une discussion avec l’auteur-compositeur-interprète néo-écossais Patrice Boulianne.

Ce dernier lui a raconté l’histoire de Cy à Mateur, un homme reclus entouré de mystères. Il n’allait pas à l’église, il était alcoolique et il avait probablement des problèmes de santé mentale, souligne l’auteur. La légende stipule qu’il pouvait se transformer en chien, être à deux endroits en même temps et qu’il avait vendu son âme au diable. En entendant cette histoire, une étincelle s’est allumée dans l’esprit de l’auteur de Moncton.

«Depuis le début de la série, j’avais toujours eu comme objectif de ne pas couvrir seulement le Nouveau-Brunswick. Ça m’intéressait beaucoup, mais il fallait que je trouve une histoire qui m’allume.»

À ce jour, les trois mousquetaires ont visité le Lac Baker, la Péninsule acadienne, Campbellton, Shediac, Memramcook et Petit-Rocher. Pour chaque livre, le romancier doit s’imprégner du lieu avant d’entamer l’écriture. Il s’est rendu à la Baie Sainte-Marie afin de mener des recherches, prendre des photos et recueillir des témoignages.

Dans ce nouvel épisode, les trois mousquetaires Mamadou, Ania et Gabriel, accompagnés de leur fidèle chien Dali, seront aidés de la grand-mère Georgette et du professeur Jarnigoine. Après avoir reçu une lettre d’un vieil homme de la Baie Sainte-Marie, la petite équipe décide de prendre la route pour l’aider. Ce monsieur Robichaud les informe que Cy à Mateur est revenu à la Baie Sainte-Marie sous la forme d’un spectre maléfique. Les malheurs se multiplient. Les mousquetaires s’imaginent que le problème sera facilement réglé, mais l’affaire s’avère beaucoup plus complexe que prévu.

Denis M. Boucher met énormément de temps à construire une histoire avant de la coucher sur papier. Le récit doit être crédible, bien ficelé avec une bonne dose de suspens.

«Je commence juste à écrire quand toute mon histoire est finie. J’ai tous mes chapitres en sachant ce qui se passe. L’écriture devient presque mécanique. Je sais ce que j’écris alors je peux me concentrer sur le texte. La recherche et le développement des personnages peuvent me prendre facilement un an», a expliqué l’auteur.

Ce lecteur avide s’est lancé dans la littérature jeunesse à la naissance de son premier enfant. En entrant dans une librairie, en 2002, il s’est rendu compte qu’il y avait très peu de romans pour adolescent qui se déroulaient en Acadie. Il a donc voulu remédier à la situation.

La série Les Trois Mousquetaires a rapidement conquis le coeur des jeunes lecteurs, atteignant des ventes dépassant les 10 000 exemplaires, d’après les estimations de la maison d’édition. Celui qui signe aussi la série pour enfant À l’école s’est donné comme objectif de mettre en valeur les villes et les villages de l’Acadie. Pour la prochaine aventure des Trois Mousquetaires, il songe toutefois à sortir de l’Atlantique pour explorer le Vieux Québec. Le lancement du roman Le revenant de la Baie Sainte-Marie, publié aux Éditions Bouton d’or Acadie, aura lieu à la Librairie Acadienne le samedi 24 février de 14h à 16h. Il y aura également un lancement au Festival Frye au printemps où il figure parmi les auteurs invités. L’illustrateur de la série Paul Roux est en lice pour un prix Éloize.