Du saumon dans la Restigouche comme jamais en 20 ans

Le nombre de saumons géniteurs a été particulièrement élevé en 2017 dans la Restigouche et ses tributaires. Un contraste marqué face aux dernières années où cette ressource a chuté drastiquement.

En fait, cela faisait plus de 20 ans qu’une telle remontée n’avait pas été observée dans la rivière.

Officiellement, le décompte sous-marin automnal a permis de répertorier 7063 saumons sur la Restigouche, excluant d’ailleurs sa tributaire québécoise, la Matapédia.

«Et ce qui est particulier, c’est qu’une grande proportion des spécimens observés étaient de fortes tailles, environ 25 livres et plus. C’est bon signe», explique David LeBlanc, directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la Rivière Restigouche (CGBVRR).

Les seuils de conservation ont ainsi été atteints dans la Kedgwick, l’Upsalquitch,et largement dépassés sur le tronçon principal de la Restigouche. Seule la Little Main n’a pas atteint ce seuil, mais les chiffres sont à la hausse et demeurent très près de la limite, une donnée encourageante.

Comment expliquer une telle remontée après plusieurs années de difficulté? C’est la grande question, et celle-ci n’a pas une réponse précise.

«C’est cyclique. En fait, ces grands saumons viennent de la cohorte du dépôt d’œufs de 2011, qui avait été une bonne année pour les oeufs. On peut en déduire que le taux de mortalité en mer n’a pas été catastrophique», estime M. LeBlanc, soulignant que la bonne saison 2017 n’est par contre pas garante d’une saison exceptionnelle en 2018.

«C’est toujours un peu une surprise d’une année à l’autre. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte», enchaîne-t-il.

Pêche en baisse

Ce qui est particulier, c’est que cette présence plus marquée du saumon en rivière n’a toutefois pas été corroborée du côté de l’effort de pêche. En effet, les chiffres sont une fois de plus à la baisse au niveau des captures, une situation grandement attribuable aux conditions de la rivière.

«Il y avait du poisson dans l’eau, mais les conditions étaient difficiles en raison du bas niveau de l’eau. Un bon nombre de camps de pêche ont même dû fermer leurs portes plus tôt dans la saison parce que les embarcations avaient de la difficulté à naviguer», souligne M. LeBlanc.

Autre facteur non négligeable, plusieurs pêcheurs continueraient de bouder la pêche au saumon sur les secteurs publics de la rivière depuis la mise en place (en 2015) de la politique de remise à l’eau obligatoire imposée par Pêches et Océans Canada afin de protéger la ressource.

«C’est une préoccupation, car s’il y a moins d’intérêt, il y a moins de support pour les groupes locaux, et l’apport économique pour la région est aussi moins important», estime M. LeBlanc, notant par ailleurs que le changement réglementaire n’a pas affecté les camps de pêche puisqu’on y préconise la remise à l’eau depuis longtemps.

Pour cette saison, tout semble d’ailleurs indiquer que la politique de remise à l’eau obligatoire sera maintenue. Une approche de gestion par rivière devrait être testée dans certaines rivières, mais pas la Restigouche. Le modèle d’approche de précaution ferait en sorte de permettre aux rivières de permettre une certaine rétention des poissons si celle-ci rencontre une cible prédéterminée au chapitre du seuil de conservation. Le chiffre magique évoqué jusqu’ici pour la Restigouche serait 7092 saumons recensés, soit très près de ce qui a été établi la saison dernière.

Changements climatiques

L’année 2017 aura par ailleurs été ponctuée d’événements extrêmes pour la rivière. Les niveaux d’eau ont à la fois été plus élevés, plus bas et plus et plus chauds que la moyenne (+1 degré). Cette situation fait dire à la directrice scientifique, Carole-Anne Gillis, qu’il n’y a vraiment plus de place pour les climato-sceptiques.

«On ne peut plus nier les changements climatiques. Ceux-ci ont des impacts directs sur la rivière. On les ressent en ce moment», prévient-elle.

La rivière a été extrêmement haute au printemps, connaissant deux crues majeures. Le débit record était de 600 m3/seconde a ainsi grimpé à 800 au mois de mai dernier. C’est la première fois que ce chiffre était atteint depuis l’installation des stations d’observation.

«Et à l’opposé, plus tard dans la saison, on a eu des niveaux extrêmement bas. Nos plus vieux guides nous ont confié n’avoir jamais vu la rivière aussi basse en septembre. C’est préoccupant, car cela crée un obstacle pour le saumon. Certains tronçons de rivières où nous avions de bons dépôts d’œufs n’étaient tout simplement plus accessibles», ajoute le directeur du CGBVRR.

En Bref

Saprolegnia

Le champignon Saprolegnia, qui s’attaque aux saumons, a connu sa plus importante éclosion depuis 2011. Ce champignon est présent dans le bassin versant de la Restigouche depuis 2003. Il se loge sur la peau des saumons affaiblis qui finissent par en mourir. Un important épisode de mortalité et d’infection a été observé à l’automne. La cause de cette recrudescence est inconnue, mais le stress thermique ainsi que les blessures pouvant être engendrées par le faible niveau de l’eau figurent parmi la liste des coupables possibles.

Cormorans

On a longtemps pensé que la colonie de Cormoran du Rocher Bon Ami à Dalhousie était l’une des causes expliquant le haut taux de mortalité des jeunes saumons qui quittent la rivière pour l’océan. On peut désormais les rayer de la liste des suspects. Une analyse effectuée sur la composition de l’alimentation de cette colonie (rejets stomacaux) démontre en effet que les salmonidés figurent très loin dans sa chaîne alimentaire. Il se pourrait toutefois que d’autres colonies de cormorans situées sur la terre ferme plus près des rivières soient davantage prédatrices de saumons.

Bar rayé

Le Bar rayé est de retour en force depuis quelques années. Prédateur opportuniste, sa multiplication continue d’être observée non sans une certaine méfiance par l’équipe du CGBVRR. C’est que ce poisson s’aventure de plus en plus en eau douce. En 2016, cinq bars rayés avaient été capturés sur la Restigouche. Ce nombre a grimpé à 47 en 2017. Cette hausse a poussé le conseil à demander un permis spécial pour la possibilité d’une rétention – toutes longueurs confondues – de ce poisson pêché dans les eaux douces de la rivière. Cette demande est toujours à l’étude.

Retigouche Wilderness Waterway

Le projet de désignation d’un corridor naturel comprenant la Restigouche et ses tributaires (235 km de cours d’eau) continue son bout de chemin. En fait, il se trouve désormais entre les mains du gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick. Une firme de consultant a été embauchée pour préciser le projet et son rapport a été remis au gouvernement. Il serait en cours d’évaluation pour déterminer sa faisabilité. Ce projet, rappelons-le, vise à encadrer les activités sur la rivière question d’en accroître la protection.