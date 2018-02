800 000$ à la Maison Beausoleil de Néguac

La Maison Beausoleil, à Néguac, vise grand. Vendredi, l’entreprise de production d’huîtres a reçu 860 000$ en investissements des gouvernements fédéral et provincial. L’argent a pour but de soutenir l’entreprise dans ses projets d’expansion dans les marchés asiatiques.

La Maison Beausoleil développe actuellement deux projets principaux. Le premier consiste à acquérir de nouvelles technologies robotiques servant à nettoyer et à emballer des huîtres fraîches. Selon Amédée Savoie, directeur général de l’entreprise, ces changements vont mener à une hausse de la productivité et à un environnement de travail plus efficace.

Le processus d’automatisation permettra aussi de créer trois nouveaux emplois spécialisés.

L’investissement de la province dans ce projet s’élève à 300 000$ alors que gouvernement fédéral a prévu une aide financière remboursable de 500 000$.

L’entreprise reçoit aussi 60 000$ d’Ottawa afin d’embaucher un expert-conseil en marketing spécialisé dans les marchés asiatiques. Son travail consistera à développer un plan de marketing qui mènera à une hausse des exportations vers la Chine et Hong Kong.

De son côté, la Maison Beausoleil a prévu d’investir plus de 2 millions$ au cours des prochains trois ans.

«Ça va nous permettre de mieux nous équiper et de répondre à une demande croissance de nos produits», affirme Amédée Savoie.

Pour répondre aux goûts des consommateurs asiatiques, la Maison Beausoleil se voit obligée d’apporter d’autres ajustements à sa production. Les Asiatiques préfèrent des variétés d’huîtres plus grosses. Pour y arriver, la Maison Beausoleil mise sur jusqu’à 70 producteurs de la province.

«Il faut développer ça. Ça va prendre du temps.»

Jusqu’à maintenant, les choses vont bon train.

«Les Chinois aiment de plus en plus les mêmes choses que nous. Les restaurants commencent à avoir nos produits.»

Environ 300 kilogrammes d’huîtres sont exportés chaque semaine.

Depuis son ouverture en 1999, la Maison Beausoleil a fait bien du chemin. En 2004, elle produisait environ 25 tonnes d’huîtres par année. Aujourd’hui, la production s’élève à environ 800 tonnes par année.