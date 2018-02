Assomption Vie a connu une bonne année malgré la mauvaise presse

Assomption Vie a réussi à tirer son épingle du jeu en 2017, et ce, malgré l’éclatement de crises ayant entaché son image publique.

Les dirigeants du Groupe Assomption ont révélé les résultats financiers de l’année dernière, vendredi avant-midi, dans un hôtel du centre-ville de Moncton.

Les nouvelles étaient bonnes. Le géant du monde des affaires au Nouveau-Brunswick a enregistré des résultats nets de 7,749 millions $, soit seulement 31 000$ de moins qu’en 2016.

«C’est un excellent bilan. On est vraiment très fiers de nos résultats généraux, surtout lorsque l’on considère le contexte de l’industrie. On vit vraiment des bouleversements et des transformations importants», a lancé le PDG d’Assomption Vie, André Vincent, en point de presse peu après l’assemblée.

Il a expliqué que ces dernières années, les taux d’intérêt des placements à très long terme ont été très bas, ce qui a donné du fil à retordre aux assureurs (qui dépendent en partie de ces revenus pour financer leurs activités).

Pendant ce temps, l’industrie vit des bouleversements technologiques. Assomption Vie doit notamment s’adapter pour faire face à la compétition provenant de nouveaux joueurs qui débarquent dans le marché en offrant des services automatisés et abordables.

André Vincent estime cependant que l’entreprise qu’il dirige a une longueur d’avance à ce chapitre face à ses compétiteurs de plus grande taille, qu’il qualifie de «paquebots».

«C’est un peu plus long pour eux d’avancer. On se sert de notre petite taille pour démontrer plus d’agilité. C’est pour ça qu’on pense qu’on va avoir une performance financière à la hausse dans les prochaines années.»

Des affaires gênantes, mais sans grand impact financier

Au cours des derniers mois, deux affaires ont mis la compagnie dans l’embarras et généré leur lot d’attention négative. Mais selon André Vincent, elles n’ont pas eu d’impact négatif sur les résultats financiers.

Il y a tout d’abord eu le cas de son ancien vice-président aux ventes et au marketing de l’entreprise, Paul LeBlanc, qui a été congédié et accusé de fraude en 2015.

Le dernier chapitre de cette histoire a été écrit au début de 2018 lorsqu’il a plaidé coupable et qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement.

André Vincent reconnaît que cette histoire a retenu l’attention dans les médias du Nouveau-Brunswick, mais note que son rayonnement a été très limité à l’extérieur de la province.

«Nos clients de l’Ontario, du Québec ou de l’Ouest canadien n’en entendaient pratiquement pas parler. Il y a seulement les revues spécialisées dans l’assurance qui en ont fait mention lorsque c’est arrivé il y a deux ans et demi.»

Il estime qu’au final, tout cela a eu «très peu d’impact» sur les revenus d’Assomption Vie. C’est d’ailleurs ce que démontrent les résultats financiers dévoilés vendredi, selon lui.

On se souvient que la compagnie a aussi dû gérer une autre crise, en mars 2017, lorsque les données personnelles et financières de plus de 1000 clients ont été partagées par erreur à une tierce partie.

La fuite, causée par une erreur humaine, avait été constatée rapidement. Elle avait mené à la mise en oeuvre d’une série de mesures afin de rassurer les clients et d’éviter qu’un tel cafouillage ne se reproduise.

«Ça n’a pas eu d’impact sur nos résultats, cet événement-là. Même au contraire, je dirais que certains clients et courtiers, les conseillers financiers, ont apprécié la transparence qu’on a démontrée», affirme André Vincent.