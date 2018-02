Le cri du coeur d’une mère pour retrouver son fils

La famille de Brayden Joseph Thibault, un adolescent de 17 ans, de St. Stephen, a rendu publique une vidéo afin d’inciter les gens à fournir de l’information qui pourrait permettre de le retrouver. La vidéo a été enregistrée par la mère de Brayden, Amanda Frigault.

«Si vous avez des renseignements au sujet de ce qui est arrivé à mon fils ou de l’endroit où il se trouve, veuillez communiquer avec la police ou avec Échec au crime, a déclaré Amanda Frigault. Aidez-nous à retrouver Brayden et à faire en sorte qu’il rentre à la maison.»

Brayden Thibault a été vu pour la dernière fois le 31 juillet 2017, sur la rive nord de Fredericton. Sa disparition est considérée comme suspecte et, selon la police, elle pourrait être le résultat d’un acte criminel.

Brayden mesure 5 pi 8 po et pèse environ 160 livres. Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Les mots « Trust your struggles » sont tatoués sur la partie intérieure de son bras gauche.

«Nous savons que certaines personnes savent ce qui est arrivé à Brayden, et nous voulons qu’elles regardent la vidéo, a déclaré Jullie Rogers-Marsh de la GRC. Veuillez faire circuler la vidéo afin que ces personnes la voient et qu’elles nous aident à retrouver Brayden.»

Quiconque l’a vu depuis le 31 juillet ou a de l’information sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Groupe des crimes majeurs au 506-452-3491. Pour conserver l’anonymat, il est possible de communiquer avec Échec au crime au 1-800-222-8477 ou, par Internet, à www.crimenb.ca.