Un voleur de batteries de camions-remorques recherché

La GRC sollicite l’aide du public pour identifier un suspect en lien avec un vol survenu à Johnson Settlement, près de Meductic.

Dans la nuit du 24 novembre 2017, on a volé la batterie de plusieurs camions de transport qui étaient stationnés sur la propriété de l’entreprise E.M. Cummings Trucking Inc., située à Johnson Settlement. Une caméra vidéo a filmé une personne, que la police cherche à identifier.

La personne portait un manteau bleu, un pantalon brun pâle, des gants, des bottes foncées et ce qui semble être un casque noir et blanc utilisé pour la conduite d’un véhicule hors-route. On croit que la personne serait un homme.

Quiconque a des renseignements au sujet de l’incident est prié de communiquer avec le Détachement de Woodstock au 506-325-3000 ou avec son service de police local. Pour conserver l’anonymat, il est aussi possible de communiquer avec Échec au crime par Internet à www.crimenb.ca ou par téléphone au 1-800-222-8477.