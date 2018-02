Le Canada mérite le bronze au hockey

Victorieux 6-4 devant les Tchèques, le Canada a mérité le bronze en hockey masculin aux Jeux de Pyeongchang, samedi.

L’unifolié avait vu sa quête d’une troisième médaille d’or de suite prendre fin la veille, résultat du surprenant revers de 4-3 contre l’Allemagne.

Samedi, les buteurs canadiens ont été Andrew Ebbett et Chris Kelly, deux fois chacun, ainsi que Derek Roy et Wojtek Wolski. Ce dernier célébrait ses 32 ans.

Capitaine de l’équipe, Kelly ajoute une médaille olympique à sa bague de la coupe Stanley obtenue avec les Bruins de Boston, en 2011.

Les Canadiens ont connu un début de match sans éclat (ils ont obtenu leur premier tir dans la huitième minute), mais ils ont gardé le cap après avoir conclu le premier vingt en avance 3-1.

Au premier tiers le Canada a déjoué Pavel Francouz trois fois en sept minutes, dont les réussites d’Ebbett et Kelly, à 8:57 et 9:28.

La deuxième période s’est déroulée sans but, mais la lumière rouge a de nouveau été fort sollicitée au troisième engagement.

Du côté tchèque, Roman Cervenka a signé un doublé, tandis que Martin Ruzicka et Jan Kovar ont également déjoué Kevin Poulin.

Les Tchèques ont eu l’avantage 34-26 pour les tirs.

PC/Nathan Denette

La finale opposera les Allemands et les athlètes olympiques de la Russie, dimanche.

L’or pour Toutant

Sébastien Toutant s’est envolé avec la toute première médaille d’or olympique de l’épreuve du big air en surf des neiges. Une victoire qui procure au Canada la 500e médaille olympique de son histoire en combinant les jeux d’hiver et d’été.

Le Québécois, originaire de L’Assomption, a ravi l’or à ses compatriotes Maxence Parrot et Mark McMorris qui faisaient eux aussi partie des favoris de la compétition.

Sébastien Toutant a obtenu une note de 84,75 points à son premier essai et une note de 89,50 pour son deuxième saut pour un total de 174,25 points. Il a chuté à l’atterrissage sur son troisième essai, mais il ne s’agissait que d’une formalité puisque le classement est déterminé par le total des deux meilleures notes.

« C’est un grand jour pour le surf des neiges parce qu’on a pu montrer au monde ce que c’est véritablement, a commenté le champion. Je suis simplement heureux d’être celui, aujourd’hui, qui a gagné. »

Maxence Parrot, de Bromont, qui avait déjà une médaille d’argent remportée en slopestyle la semaine dernière, a pris le 9e rang, alors que Mark McMorris, de Regina, médaillé de bronze au slopestyle, a terminé 10e après avoir échoué à compléter ses deux premiers sauts.

Harvey au pied du podium

Alex Harvey complète sa course. – PC

Si près, et pourtant si loin. Alex Harvey a vu son parcours olympique prendre fin de la manière la plus cruelle qui soit, alors que le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a terminé au quatrième rang de l’épreuve de 50 kilomètres en style classique, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Harvey a conclu la course à 6,1 secondes de l’Athlète olympique de Russie Andrey Larkov et de la troisième marche du podium.

Le Finlandais Iivo Niskanen a triomphé en deux heures, huit minutes et 22,1 secondes (2:08:22,1) devant l’Athlète olympique de Russie Alexander Bolshunov (2:08:40,8). Il s’agissait pour Bolshunov d’une quatrième médaille aux Jeux de Pyeongchang.

Âgé de 29 ans, Harvey ne prévoit pas poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux de Pékin en 2022. La course de samedi représentait donc sa dernière chance de devenir le premier fondeur canadien à monter sur le podium aux Jeux olympiques.

Harvey a eu du mal à cacher sa déception après la course, puis il a été envahi par les émotions quand son père, Pierre Harvey, l’a rejoint avec quelques larmes sur les joues. Après une longue étreinte, Pierre Harvey a tenté de trouver des éléments positifs pour consoler son fils avec la voix tremblotante.

« Tu as travaillé fort », a dit Pierre Harvey, une icône du ski de fond canadien, avant de lui rappeler qu’il avait battu les Norvégiens.

Alex a tenté de se cacher le visage dans son manteau, inconsolable d’être passé si près d’accomplir ce qui était pourtant impensable à une certaine époque.

« C’est crève-coeur, c’est certain. On y croyait », avait dit Alex Harvey quelques instants plus tôt.