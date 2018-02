Les confessions d’un ancien de la Patente

La découverte en novembre à Grand-Sault de documents ayant appartenu à l’Ordre de Jacques-Cartier pourrait permettre de lever le voile sur les activités menées au milieu du siècle dernier par une société secrète dont les faits et gestes sont encore à ce jour plutôt méconnue.

Selon toute vraisemblance, il resterait trois ou quatre membres ayant frayé avec la défunte organisation qui sont toujours bien vivants et qui résident dans la région de Grand-Sault.

Quelques semaines après cette découverte inusitée, l’Acadie Nouvelle a pu recueillir les confidences de l’un de ceux qui a œuvré au sein de cette société secrète que l’on appelait familièrement «la Patente».

D’entrée de jeux, Héliodore Côté s’est dit heureux de la découverte récente de ces documents, qui se trouvaient dans une mallette enfouie dans le grenier d’une résidence.

«Les générations d’aujourd’hui pourront en apprendre un peu plus sur la façon dont la société francophone d’ici a pu évoluer», explique l’homme d’affaires de Grand-Sault.

C’est en 1957, alors qu’il est âgé d’à peine 22 ans, que Héliodore Côté joint les rangs de l’Ordre de Jacques-Cartier.

Le regroupement avait à l’origine pour but de promouvoir les intérêts des francophones catholiques au Canada et de favoriser la nomination de ces derniers à des postes de direction dans le milieu politique, de la fonction publique, des affaires et de l’éducation.

«Un autre objectif de l’ordre était de faire contrepoids à l’influence des francs-maçons et des orangistes», a ajouté François LeBlanc, du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson.

«À l’époque, il était difficile de se faire servir en français dans les magasins, même par un employé francophone. Tout se passait en anglais dans The Town of Grand Falls et au Grand Falls Board of Trade», illustre Héliodore Côté, qui se rappelle également fort bien que les activités au conseil municipal et à la commission scolaire étaient menées en anglais.

Celui-ci admet ne pas avoir échappé aux normes qui étaient de mise à cette époque.

«Mon premier magasin se nommait Cote’s Music Shop, c’était une appellation convenable à ce moment-là», se désole celui qui fut également conseiller municipal et député libéral provincial dans les années 1970 et 1980.

Si la raison d’être de l’organisation semblait louable à l’époque, les membres de l’Ordre de Jacques-Cartier ont toujours gardé le plus grand secret au sujet de leurs différentes activités et démarches.

«Les réunions étaient tenues dans le plus grand secret, souvent dans une cave avec une simple chandelle. Les conjointes et les enfants des membres étaient tenus à l’écart et n’ont jamais rien su de nos activités», raconte Héliodore Côté.

Les documents se retrouvaient dans cette mallette. – Gracieuseté

Question de pouvoir s’éclipser aisément de la maison familiale et de pouvoir se réunir en toute quiétude à quelques occasions durant un mois courant, les membres de l’Ordre de Jacques-Cartier laissaient savoir à leurs proches qu’ils allaient participer à des activités pastorales ou à des réunions de la caisse populaire du coin.

Selon Héliodore Côté, «la Patente» aura certes servi à faire avancer le fait français. L’élection d’un maire francophone, les nouvelles appellations ville de Grand-Sault et Chambre de commerce en sont des exemples probants.

Après des dissensions marquées entre différentes ailes et le grand conseil, l’Ordre est finalement dissous en février 1965 à Ottawa.

«Avec la Révolution tranquille qui se déroulait au Québec et en Acadie, la raison d’être de l’Ordre de Jacques-Cartier était possiblement moins évidente», explique François LeBlanc, qui s’intéresse de près à l’histoire de l’organisation secrète.

Les documents de l’Ordre de Jacques-Cartier retrouvés à l’automne se trouvent actuellement entre les mains de Luc Doucet, le président du club Richelieu International.

Le résident de Dieppe doit incessamment les remettre au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson.

L’ancien membre de l’ordre à Grand-Sault qui a possédé ces documents durant toutes ces années n’a pas voulu raconter son parcours au sein de l’organisation, ni même que ne soit dévoilée au grand jour son identité.

«Une fois les documents reçus, nous allons les examiner avec attention, question d’en extraire l es grandes lignes et de voir si nous n’avons pas certains d’entre eux déjà en archive», a indiqué François LeBlanc.

«Nous allons peut-être découvrir de nouvelles choses au sujet de l’Ordre de Jacques-Cartier, ça reste à voir. Ça sera certainement intéressant de comparer le fonctionnement à Moncton et à Grand-Sault, de voir la liste des membres».

Fondé dans la région d’Ottawa en 1922, l’Ordre comptait dans ses rangs au Nouveau-Brunswick quelques personnalités telles que l’ancien lieutenant-gouverneur Gilbert Finn et l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud.