Le Québec de retour dans la francophonie canadienne?

Si le Québec s’est longtemps coupé des autres communautés francophones au pays, la province se dit aujourd’hui plus que jamais prête à tendre la main au million de francophones hors Québec.

À partir des années 1960, le mouvement d’émancipation nationale du Québec s’est accompagné d’une rupture avec le reste du Canada français. Certains leaders politiques sont allés jusqu’à juger que la langue française n’avait aucun avenir hors de la province.

Le 15 octobre 1968, René Lévesque, président du tout nouveau Parti québécois, qualifiait les francophones hors Québec de «dead ducks» (personnes foutues, condamnées), voués à l’assimilation.

Cette époque est maintenant révolue, affirme Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Vendredi, le politicien était de passage à Moncton afin de signer le renouvellement de l’entente Acadie-Québec en compagnie de Louise Imbeault, présidente de la Société Nationale de l’Acadie.

Au-delà du rôle symbolique de célébration des liens d’amitié qui unissent Acadiens et Québécois, cet accord de coopération prévoit que le Québec dépensera chaque année jusqu’à 50 000$ pour soutenir des projets d’échanges entre les deux peuples.

Le financement sera notamment consacré au Festival jeunesse de l’Acadie, lors duquel se rencontrent des jeunes âgés de 12 à 16 ans des quatre provinces de l’Atlantique et du Québec.

Jean-Marc Fournier a profité de la visite pour réaffirmer le rôle d’allié que la Belle Province entend jouer auprès des communautés francophones partout au pays.

M. Fournier croit que l’action de son gouvernement ne doit pas se limiter au seul territoire du Québec et prendre la direction d’une coopération accrue avec les communautés francophones.

«Notre intention est d’aller dans le sens du développement de la francophonie, a-t-il insisté. On ne le fait pas juste par altruisme, on le fait parce que le français est important pour les Québécois.»

Depuis la première entente signée en 2001, 54 projets ont été financés par le gouvernement québécois. Chaque année, la Commission Acadie-Québec sur laquelle siège la SNA sélectionne les projets qui se réaliseront.

«On attend des propositions qui viennent du terrain pour voir comment on peut favoriser les échanges entre Québécois et Acadiens. On souhaite que la jeunesse se parle plus, se voit plus», précise le ministre.

Il ajoute que le Québec échange davantage de biens avec le Nouveau-Brunswick qu’avec la France.

«Ça veut bien dire qu’on a des solidarités, on dit qu’on est deux solitudes, mais on est pas mal plus proches qu’on ne le pense», avance M. Fournier.

De son côté, Louise Imbeault, présidente de la SNA, salue cette volonté de renouveler les liens de coopération et de solidarité.

«Le Québec a toujours été un allié de la francophonie canadienne, qu’ils le disent de façon aussi claire, je trouve que c’est important. Il faut saluer ça, c’est important qu’on puisse s’appuyer sur la Québec, qu’ils nous disent: “On croit aussi dans votre francophonie.”»