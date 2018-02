Relais pour la vie de Shediac: participants recherchés

Le Relais pour la vie de Shediac a besoin de participants. Le nombre de marcheurs est à la baisse depuis les dernières années, et l’argent amassé aussi. Le président, Guy Lavigne, souhaite voir l’organisation reprendre du galon.

C’est un constat douloureux qu’émet ce chevalier de Colomb. Voilà 15 ans qu’il participe à cet événement cher à ses yeux. Il a vu les rangs croître, puis des bénévoles prendre une pause d’une année… pour ne plus jamais revenir.

Guy Lavigne croit qu’il est grand temps de donner un coup de barre pour redresser le navire.

Le lancement officiel de la 15e année du Relais pour la vie de Shediac aura lieu mardi à 19h, au Centre pastoral de la capitale du homard. Le président à l’intention d’y apostropher le public.

«Je voudrais que les gens réalisent qu’on perd beaucoup de participation chaque année. Nous voulons qu’ils restent et qu’ils s’impliquent davantage pour la cause. Les gens doivent se réveiller.»

L’an dernier, le Relais pour la vie de Shediac a permis d’amasser près de 56 000$. Au total, 139 personnes se sont présentées pour marcher, frapper aux portes et demander des dons. C’est bien, mais ce n’est pas assez, fait valoir ce président, qui participe à l’événement depuis sa première, en 2003. Il en est maintenant le président pour une deuxième année consécutive.

«Si on pense à une douzaine d’années passées, sous le règne de Rose-Marie LeBlanc, on a déjà pu ramasser plus de 200 000$. Je sais qu’on peut atteindre de tels sommets à nouveau, mais il faut que les gens soient au rendez-vous.»

Originaire du Québec, de la ville de Lac-Brome, dans les Cantons de l’Est, Guy Lavigne est arrivé en Acadie il y a plus de 45 ans. Banquier de profession, il a accepté un transfert à Shediac. Il est depuis tombé en amour avec ce coin de pays. C’est d’ailleurs là où il a rencontré son épouse, Rachelle.

Il n’a depuis jamais cessé de s’impliquer bénévolement.

«C’est quelque chose qui était encouragé dans la profession. C’était pour nous rapprocher des gens de la communauté. C’est devenu en quelque sorte une deuxième nature pour moi. Il faut valoriser l’implication bénévole davantage dans notre société, je crois.»

Guy Lavigne sait que les Acadiens sont des gens généreux de nature. Il souhaite les voir en action, mardi.

«Il faut que les gens agissent et se mobilisent. Le cancer est un fléau qui ne discrimine pas. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour aider ceux qu’on aime.»