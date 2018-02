Le Salon de l’auto d’Edmundston livre la marchandise

Plus d’une centaine de véhicules étaient exposés au Salon de l’automobile d’Edmundston. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les organisateurs du premier Salon de l’auto d’Edmundston ont dressé un bilan plus que positif de l’évènement qui a été présenté au cours de la fin de semaine au Centre Jean-Daigle et au Pavillon sportif.

Les amateurs de véhicules et de conduite sur route avaient l’occasion de parcourir pas moins de 50 000 pieds carrés où était exposée plus d’une centaine de modèles d’automobiles provenant de la dizaine de concessionnaires de la région.

«Les gens ont répondu à l’appel, tous les commentaires reçus jusqu’à maintenant sont positifs», s’est réjoui Éric Leblanc, président du comité organisateur du Salon de l’automobile d’Edmundston.

Selon les premières estimations, un peu plus de 3000 personnes ont visité les lieux dans ce qui s’est avéré être le premier évènement commercial à être présenté dans la jeune histoire de l’amphithéâtre communautaire d’Edmundston.

Les organisateurs ont réalisé un véritable tour de force en réussissant à présenter l’évènement avec à peine deux mois de préparation.

«Comme les visiteurs, les concessionnaires automobiles ont été satisfaits du déroulement de l’évènement et du travail qui a été accompli. Dès cet été, nous allons commencer à préparer l’édition 2019 du Salon», a laissé savoir sans détour Éric Leblanc.

«Ça sera assurément plus gros l’an prochain, il y aura plus d’activités, d’exposants et de véhicules en montre.»

Éric Leblanc, président du comité organisateur du Salon de l’automobile d’Edmundston, promet que l’évènement sera de retour en 2019. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les fonds amassés au cours de la fin de semaine seront versés en totalité à l’organisme Soccer Edmundston.

L’association en profitera pour améliorer ses infrastructures sportives de façon significative.

«C’est absolument certain que l’on va revenir l’an prochain», a lancé sans hésitation François Violette, le copropriétaire de l’entreprise Violette Motors, qui a présenté pour l’occasion une quinzaine de ses véhicules au grand public.

«Ce fut une belle activité. Ça nous permet de montrer nos nouveaux modèles à des consommateurs qui souhaitent se procurer prochainement un nouveau véhicule automobile», a pour sa part indiqué François Martin, le propriétaire du concessionnaire Martin Mazda d’Edmundston.

Petits et grands ont semblé généralement apprécier leur visite au Salon de l’automobile d’Edmundston.

«J’aime tout ce qui touche les voitures en plus de commencer à magasiner l’achat d’un nouveau véhicule cette année. Ça été une belle sortie de famille en plus», a affirmé Gilles Dionne, qui quittait le Centre Jean-Daigle avec sa petite famille.