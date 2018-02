Bienfaits et risques des OGM: ce qu’en dit la science

Le professeur de biologie à l’Université de Moncton David Joly travaille notamment à la conception d’un organisme génétiquement modifié selon des procédés plus proches de la nature que ceux conventionnellement utilisés. - Acadie Nouvelle: Marie Toulgoat

Faut-il s’inquiéter de la production d’OGM dans la province et des dangers qu’ils représentent? Bien que tout risque ne soit pas écarté, pour les experts de la question, il y a peu de craintes à avoir.

Sur la question houleuse des organismes génétiquement modifiés (OGM), le vrai du faux semble difficile à démêler et les OGM ne rencontrent pas le meilleur des accueils auprès de l’opinion publique.

Selon une enquête menée par le Pew Research Center, un centre de recherche américain, en 2014, plus de la moitié de la population interrogée pensait que les OGM présentent un risque pour la santé. Craintes également portées par de nombreuses organisations, telles que Greenpeace.

Pourtant, comme nous l’explique le professeur de biologie à l’Université de Moncton, David Joly, les craintes sur d’éventuels risques pour la santé sont injustifiées.

«Il n’y a pas vraiment d’étude qui démontre des effets négatifs des OGM sur la santé. Quelques-unes ont été publiées, mais après avoir été examinées à la loupe, on a remarqué qu’il y avait des défauts au niveau expérimental et on arrive à des conclusions biaisées.»

Le professeur spécialisé en biologie végétale et microbiologie rassure: «les OGM qui sont plantés de façon massive ont été testés de bien des façons.»

La culture d’OGM, un procédé risqué?

Bien que les risques sur la santé soient écartés, d’autres dangers des OGM inquiètent toutefois: ceux pour l’environnement.

Pour le coordinateur de l’association de lutte contre les OGM Vigilance OGM, Thibault Rehn, l’utilisation d’OGM résistants aux herbicides favoriserait un épandage excessif de ces produits chimiques, les agriculteurs n’ayant plus peur d’abîmer leurs récoltes. Un risque pour la nature au vu de la toxicité des herbicides.

Pourtant, selon le professeur de biologie David Joly, il reste à prouver scientifiquement que les agriculteurs épandent plus d’herbicides qu’avant, et surtout si les nouveaux herbicides totaux sont plus nocifs que leurs prédécesseurs.

L’utilisation d’OGM pose toutefois d’autres difficultés selon M. Joly. Un des premiers risques liés à l’utilisation des OGM est en effet la dispersion du pollen de plantes GM, qui pourrait contaminer d’autres plantes. Les plantes, une fois contaminées, développeraient les caractéristiques de l’OGM.

Dans le cas des semences résistantes aux herbicides, le résultat serait l’apparition de mauvaises herbes également résistantes qui ne seraient plus détruites par l’herbicide.

Une autre difficulté que pose la culture de récoltes génétiquement modifiées est la réduction de la biodiversité qu’elle entraîne.

«On a des champs immenses qui ne contiennent qu’une seule culture, avec la même plante transgénique répétée des milliers de fois. On perd cette diversité qui est importante. (…) Si la plantation est vulnérable à une maladie ou à un insecte, toute la culture va y passer», explique le professeur.

Pourtant, selon David Joly, il est possible de contrôler certains de ces risques. De plus, en tenant compte des avantages que chaque type d’OGM compte – résistances aux maladies par exemple – et l’augmentation des rendements ainsi que de la qualité nutritionnelle de certaines cultures d’OGM, ceux-ci sont une technologie prometteuse.

Une technologie d’avenir… à certaines conditions

Face aux défis liés à l’augmentation de la population mondiale et à la malnutrition, pour le professeur de biologie à l’Université de Moncton David Joly, les OGM sont une technologie prometteuse.

«Je pense que c’est une des solutions (…). Je ne veux pas que les gens mettent la hache dans les OGM et refusent que l’on continue d’en développer parce que certains choix peu judicieux ont eu un impact négatif.»

Selon lui, l’augmentation des rendements liés à certaines cultures d’OGM permettrait de garantir à tous d’être nourris dans le futur. De la même manière, certains problèmes de malnutrition pourraient être pris en charge par certains OGM.

Par exemple, le riz doré – pas encore commercialisé – enrichi en vitamine A grâce à la transgénèse, permettrait de prévenir les carences dont souffrent de nombreux enfants sur le continent africain.

«Je comprends qu’il y ait des craintes, mais c’est une solution, et si les gens refusent, il faut présenter des alternatives», explique M. Joly.

Pour autant, l’univers des OGM tel qu’il fonctionne aujourd’hui est un «vrai problème» pour David Joly. L’OGM le plus vendu est celui commercialisé par Bayer-Monsanto pour résister aux herbicides… produits par Bayer-Monsanto. Une manoeuvre commerciale qui laisse dubitatif sur les vraies intentions de l’entreprise.

Aujourd’hui, 100% des semences GM commercialisées sont détenues et brevetées par trois compagnies, une «aberration» qui pose pour le professeur d’importantes questions éthiques.

Pour autant, David Joly est optimiste quant à l’avenir de la biotechnologie. «Ça va devenir plus facile pour des petits laboratoires de développer des OGM, il y a de nouvelles techniques beaucoup plus proches de la nature qui se développent. (…) Il faut démocratiser les OGM.»

Le point sur les semences génétiquement modifiées

Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique, l’ADN, a été transformé par intervention humaine.

La méthode de conception des OGM consiste le plus fréquemment à transférer des gènes d’une espèce proche (cisgénèse) ou étrangère (transgénèse) à un organisme dans le but de lui faire développer certains traits qu’il ne possède pas naturellement.

Il s’agit par exemple de développer une résistance aux maladies ou certaines qualités nutritives, comme c’est le cas avec le «riz doré», céréale enrichie en vitamine A pas encore commercialisée.

Selon la caractéristique développée, les OGM ont des objectifs, des avantages, mais aussi des inconvénients différents. Il est ainsi difficile de parler de bienfaits et de risques des OGM dans leur ensemble sans prendre en compte leurs spécificités.

Aujourd’hui, selon l’ISAAA, organisation internationale de promotion des biotechnologies, les deux types d’OGM les plus récoltés sont ceux présentant une résistance aux herbicides, qui permettent l’épandage d’un herbicide total sans endommager le plan (47% des récoltes génétiquement modifiées en 2016 dans le monde) et les OGM Bt qui agissent comme insecticide (12% des récoltes en 2016 dans le monde).

Les OGM présentant ces deux traits cumulés représentaient en 2016 41% des récoltes GM mondiales.

Aujourd’hui, la totalité des semences OGM commercialisées est détenue par trois entreprises: Bayer (dont Monsanto est une filiale), Dow DuPont et ChemChina. Pour la plupart, les semences sont brevetées par les compagnies, ce qui en fait leur propriété exclusive. Il est interdit pour les agriculteurs de conserver ces semences pour les replanter.