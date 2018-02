Le gouvernement bonifie l’aide aux jeunes diabétiques

Le gouvernement provincial bonifie de 300 000$ par an un programme pour les personnes atteintes de diabète de type 1. L’investissement permettra d’élargir le soutien financier aux jeunes adultes ayant besoin de pompes à insuline.

Jusqu’au moment de l’annonce, seuls les jeunes diabétiques de type 1 âgés de 18 ans et moins étaient admissibles au programme. Ceux de 25 ans et moins y auront maintenant accès.

Les pompes à insuline coûtent environ 7000$. Les personnes qui les utilisent ont aussi une facture mensuelle de 300$ en matériaux. La contribution du gouvernement aux individus varie en fonction de leur revenu.

Sans la pompe à insuline, les diabétiques doivent avoir recours aux injections, ce qui n’est pas une solution idéale selon Jake Reid, de Diabète Canada.

«Quand on a recours aux injections, on utilise les aiguilles environ quatre fois par jour. Ainsi, les taux d’insuline (dans le sang) hausse, baisse, hausse et baisse. Ce sont des hauts et les bas qui peuvent endommager les reins, les yeux et les membres», explique le directeur des relations gouvernementales.

Fredericton a aussi annoncé lundi l’embauche de trois nouveaux entraîneurs de la santé, portant le nombre total à neuf dans la province.

Grâce à l’investissement, le Nouveau-Brunswick imite la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, qui offraient déjà du financement pour la pompe à insuline pour les 25 ans et moins. Il y a cependant des provinces, dont l’Ontario, qui l’offrent pour tout âge.

Le ministère de la Santé dit évaluer les prochaines démarches qui seront prises pour venir aux personnes atteintes de diabète au Nouveau-Brunswick. Bien que le programme de financement des pompes à insuline pourrait être élargi, les mesures pourraient comprendre une aide pour les diabétiques de type 2.

«Nous allons explorer diverses options afin de voir comment nous pouvons améliorer le traitement offert aux gens vivant avec le diabète», a affirmé le ministre de la Santé Benoît Bourque, ajoutant qu’il a lui-même été diagnostiqué comme prédiabétique.

Moncton, 26 février 2018 – Jake Reid, dirigeant principal des relations gouvernementales à Diabète Canada. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Ce ne sont pas les options qui manquent, selon M. Reid. Le gouvernement pourrait investir davantage dans le soin des pieds et dans l’accessibilité aux bandelettes de tests de glycémie, souligne-t-il à titre d’exemple.

«Malheureusement, le Nouveau-Brunswick ne fait pas un excellent travail en ce qui a trait à la couverture de ces bandelettes», exprime M. Reid.

En juin 2016, Diabète Canada a estimé à 87 000 le nombre de personnes atteintes de diabète au Nouveau-Brunswick et à 174 000 le nombre de personnes prédiabétiques. L’organisme estime entre 4350 et 8700 le nombre de diabétiques de type 1.

Selon le même rapport, les personnes utilisant une pompe à insuline avaient des dépenses annuelles de 136$ à 4234$. Les personnes atteintes de diabète de type 2 avaient des dépenses annuelles de 1300$ à 2000$ reliées à la maladie.