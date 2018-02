Printemps hâtif et pluvieux pour le Nouveau-Brunswick

Les prévisions printanières de MétéoMédia pour le Nouveau-Brunswick laissent présager une saison un peu plus chaude que la normale, mais aussi avec un peu plus de précipitations. Du temps de canard, quoi!

Le Nouveau-Brunswick en a fini avec les grands froids. Les températures devraient commencer à se réchauffer avec l’équinoxe du printemps, le 20 mars.

«Le gros froid, de façon générale, s’est retiré vers le nord de l’Europe. Le Nouveau-Brunswick et les Maritimes vont donc vivre un printemps intéressant», a expliqué le météorologue pour MétéoMédia, Bertin Ossonon.

Les températures suivront alors les normales saisonnières ou seront légèrement au-dessus. Ça ne veut pas dire qu’on en a fini avec la neige par contre.

Normalement, le sud de la province reçoit environ 100 cm de neige le printemps et 204 mm de pluie. Plus au nord, à Bathurst par exemple, on reçoit 102 cm de neige et 169 mm de pluie.

«De façon générale, la neige, ce n’est pas terminé. Il en tombe chez vous en moyenne 100 cm durant les trois mois du printemps. On pourrait se retrouver avec des perturbations qui apporteront plus de neige qu’à l’accoutumée. Il tombe aussi un peu plus de 200 mm de pluie le printemps au Nouveau-Brunswick. Ça, c’est encore possible», a rappelé le météorologue.

Toute cette neige pourrait cependant s’abattre sur le Nouveau-Brunswick sous forme de pluie et en plus grande quantité également.

«Dans le court et moyen terme, les températures seront beaucoup plus douces. Oui, ce sera plutôt en précipitations liquides, mais il pourrait avoir de petites poussées de froid qui pourraient entraîner de la neige.»

À l’image de l’hiver, les températures seront donc en montagne russe avec quelques tempêtes ici et là.