«Une tempête parfaite» a eu raison du Mont Restigouche

Qualifiés de succès sur toute la ligne, les Jeux d’hiver du Canada Bathurst-Campbellton ont toutefois une tache à leur dossier: ils seraient en partie responsables de la fermeture du centre de ski Mont Restigouche.

C’est ce que soutient son ancien propriétaire, William DesRochers.

Il y a 15 ans, du 22 février au 7 mars 2003, les Jeux d’hiver du Canada Bathurst-Campbellton battaient leur plein dans les régions Restigouche et Chaleurs. Deux compétitions toutefois – le slalom et le slalom géant (Super G) – avaient lieu au centre de ski Mont Restigouche en Gaspésie. Il s’agissait alors de l’apogée du rêve de son propriétaire, mais également du début de la fin pour ce centre de ski.

M. DesRochers a longtemps refusé de parler de ce qui était arrivé à son centre de ski. À l’aube de son 80e anniversaire, il lève le voile sur un des pans les plus douloureux de son grand rêve.

«Ce qui est arrivé au centre intrigue beaucoup de monde. On me demande souvent de raconter ce qui s’est passé, pourquoi j’ai fermé, pourquoi j’ai vendu. Chaque fois que j’en parle, ça me vire tout croche, car j’ai travaillé à construire cet endroit pendant des années. Et là, tout est parti», confie-t-il, après avoir décidé d’en parler plus ouvertement.

Ce qui s’est passé? Privé des fonds promis pour des travaux d’amélioration pour les Jeux, puis affligé par deux hivers pratiquement sans neige, la santé financière du centre est devenue précaire. Ouvert à la saison 1994, il fermera ses portes en 2008.

Les pentes de ski du Mont Restigouche sont toujours visibles. Par contre, le chalet n’est plus. – Gracieuseté: Michel Goudreau Le centre de ski Mont Restigouche a son apogée lors des Jeux de 2003. M. DesRochers avait acheté les mâts à la ville de Montréal qui s’en était elle-même servi pour ses propres Jeux du Canada. – Gracieuseté: Michel Goudreau L’ancien propriétaire et fondateur du centre de ski Mont Restigouche, Willie DesRochers, garde un souvenir mitigé de son expérience des Jeux d’hiver du Canada 2003. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Le rêve d’un homme

Originaire de Campbellton, ce plombier de formation avait de grandes aspirations pour cette montagne gaspésienne.

Le Mont Restigouche, c’était en fait la composante principale d’une vision qui comprenait également un terrain de camping, une discothèque, un lac artificiel et plus encore.

Les premiers arbres de la montage ont été abattus en 1964 par son propriétaire. Quelques années plus tard, il a entamé la construction du chalet.

«J’ai bâti cela dans l’idée qu’il dure un siècle», confie-t-il.

C’est finalement en 1994 que les premiers skieurs dévalent officiellement les pentes, une fierté pour le restigouchois d’origine, surtout qu’il réussit ce tour de force par lui-même, sans aide gouvernementale.

L’aventure des Jeux

Retenu dans la proposition du comité des organisateurs des Jeux pour des disciplines alpines, le Mont Restigouche avait besoin de fonds pour adapter le chalet, élargir certaines pentes et se connecter à la seconde montagne ayant un sommet plus élevé. Estimations des travaux: environ 1,8 million $.

Pour obtenir des fonds, le centre forme avec la municipalité de Pointe-à-la-Croix un organisme à but non lucratif, le Centre d’entraînement du ski de l’Est-du-Québec. Après discussions, le ministre fédéral des Sports du Canada de l’époque – un certain Denis Coderre – promet l’injection de 1,3 million $. Mais cette promesse ne se matérialisera jamais.

«On n’a jamais vu la couleur de cet argent, pas un seul sou noir. Et on ne sait pas ce qui s’est passé. M. Coderre est venu nous voir, nous a promis l’argent puis est reparti en laissant sa promesse à l’aéroport de Charlo. C’était les premiers Jeux d’hiver des années 2000, je crois qu’on aurait mérité mieux comme traitement», rage M. DesRochers.

Grâce à d’autres fonds (remboursables), les travaux ont pu débuter. Pendant un an et demi, M. DesRochers travaillera d’arrache-pied afin de livrer la marchandise pour les Jeux, persuadé (à tort) que l’argent du fédéral viendrait un jour.

«Pour l’organisation des Jeux, ce qu’on a fait ici était un succès à 100%. On a réussi, mais j’y ai laissé une partie de ma santé. J’ai travaillé jour et nuit à élargir les pentes et à remplir le fossé entre les deux montagnes», raconte-t-il.

Au moment des Jeux, ce dernier travaillait toujours, même au bord de l’épuisement. Ironiquement, il n’a même pas vu une seule des descentes des compétitions présentées dans son propre centre.

Sortie de piste

Cette promesse monétaire brisée est par contre loin d’être sans conséquence. Le Mont Restigouche contractera des dettes. Selon M. DesRochers, il s’en serait tiré si ça n’avait pas été des deux saisons suivantes où l’absence de neige a grandement affecté les opérations.

À cela s’ajoute une campagne promotionnelle agressive instaurée par le centre de ski voisin (Sugarloaf) qui a vendu ses abonnements de saison à 100$.

«Tout a joué contre nous. Une tempête parfaite. Avoir eu l’argent du fédéral, le centre serait encore ouvert aujourd’hui, ça c’est garanti», indique-t-il.

À défaut, il a dû se résoudre à vendre son rêve.

D’abord cédé à la municipalité de Pointe-à-la-Croix, il a ensuite été vendu pour une bouchée de pain à un promoteur aux ambitions démesurées. Jamais le centre ne rouvrira.

Des pentes désertes

Aujourd’hui, les pentes du Mont Restigouche sont à l’abandon. Vacant, le chalet a été pris d’assaut par les pilleurs de cuivre. Il a finalement été démoli l’été dernier.

«Juste à y penser, ça me brise le cœur», confie avec émotion l’ancien propriétaire.

Sans chalet, les possibilités de relance de la montagne sont minces. Au prix actuel, M. DesRochers voit mal comment un promoteur pourrait se lancer dans l’aventure.

«Il n’y a rien d’impossible. Mais ce serait difficile. En attendant, c’est un outil de développement économique incroyable que toute notre grande région a perdu», dit-il.

«C’est certain que je suis perdant dans cette aventure, car j’ai mis 44 années d’ouvrage pour que ce projet voit le jour. À mes yeux, la plus grande perdante c’est notre grande région», soutient M. DesRochers, notant que le centre avait enfin commencé à jouir d’une belle réputation dans les Maritimes.

«Ça remplissait les hôtels et les restaurants de Campbellton. On faisait partie d’un beau réseau avec les centres Sugarloaf, Pin Rouge (New Richmond) et Val-d’Irène (Amqui). On a quelque chose d’exceptionnel ici, j’espère qu’on va le réaliser un jour et le développer au lieu d’attendre encore après des entreprises miracles», conclut-il.