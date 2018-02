Tracadie: quelques centaines de citoyens présents à la réunion du conseil municipal

Quelques centaines de personnes se sont déplacées au conseil municipal de Tracadie, lundi soir, dans un contexte de guerre de tranchées qui divise les élus depuis la dernière séance du conseil municipal, il y a deux semaines.

Le ton était toutefois moins acerbe qu’au cours des derniers jours. Le conseil municipal a été fonctionnel et il a réussi à passer à travers son ordre du jour sans trop d’embûches.

Le maire Denis Losier n’a pas lu l’entièreté de son rapport et il a révélé avoir retiré sa plainte à la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne le contrat qui lie la municipalité à Embou productions inc.

«J’ai retiré ma plainte à la GRC. Ce n’est pas à moi de faire ce genre de choses contre les membres du conseil municipal», a affirmé Denis Losier lors de la lecture de son rapport.

Le maire Losier a révélé avoir accepté à contrecoeur de ne pas pouvoir parler aux médias pendant quelques jours. Il a lancé des flèches à des conseillers qui réclament des excuses publiques et une rétractation de sa part.

De son côté, le conseiller André Saulnier, qui est également directeur artistique d’Embou productions inc dans la Péninsule acadienne, a fait une rare intervention pour rappeler qu’ils étaient tous humains.

«Je veux dire aux citoyens, c’est décevant quand on voit dans les journaux, les médias sociaux, qu’on est sept d’un bord et trois de l’autre. J’ai été sur des projets avec le maire et je lui lève mon chapeau. Il fait quand même un bon boulot et je n’aimerais pas être dans ses culottes. Mais mettez-vous dans notre position. Moi je peux vous dire que je viens ici pour travailler pour le bien des citoyens», a lancé André Saulnier.

Nouvelle directrice des finances

Une mise à jour sur les états financiers 2018 a également été faite devant le conseil par la nouvelle directrice des finances de la municipalité, Susie Benoit, et un autre comptable qui l’accompagne depuis son entrée en fonction, Jeffrey Savoie.

Mme Benoit a révélé qu’il y avait un déficit de 15 621$ pour janvier et que, dans l’ordre actuel des choses, le déficit sur douze mois serait de 180 000$ à 200 000$.

Ces chiffres seraient cependant basés sur un système plus ou moins fiable pour l’instant.

Les deux comptables recommandent de contrôler les dépenses.

Susie Benoit a également indiqué que beaucoup de temps a été consacré pour mettre en place des mécanismes de contrôle interne.

«De mauvaises pratiques comptables sont utilisées au sein de la municipalité. Il faut clairement que la situation change. Il faut revoir tous les processus pour avoir une bonne gestion. Notre but est de construire des processus», a précisé la comptable agréée.

«Beaucoup de travail reste à faire. Des décisions difficiles pourraient devoir être prises», a-t-elle ajouté.