Un budget pour la classe moyenne et l’égalité des sexes

Le gouvernement de Justin Trudeau continue de stimuler l’économie et de remettre de l’argent à la classe moyenne dans son budget axé sur l’égalité entre les sexes.

Une stratégie qui surprend alors que le taux de croissance de l’économie canadienne fait l’envie des autres pays du G7 et que le taux de chômage est à son niveau le plus bas en 40 ans.

«Nous continuons avec notre approche parce que nous savons qu’une chose très importante est d’avoir une bonne situation pour les familles canadiennes», s’est défendu le ministre des Finances, Bill Morneau, lors du huis clos organisé pour les médias.

«Nous savons qu’il est possible de faire des investissements dans des choses qui sont très importantes pour l’avenir de notre pays. Des investissements en sciences, en recherche, des investissements dans les peuples autochtones, des investissements dans notre gouvernement.»

Le troisième budget du ministre des Finances, Bill Morneau, est écrit à l’encre rouge comme les précédents et aucun retour à l’équilibre budgétaire n’est prévu au cours des six prochains exercices, ce qui risque de soulever les critiques des conservateurs.

Le déficit projeté pour l’année 2018-2019 atteindra 18,1 milliards $ en incluant un fonds de prévoyance de 3 milliards $. Le gouvernement prévoit une diminution graduelle de ses déficits jusqu’en 2022-2023, année où le solde négatif diminuera à 12,3 milliards $.

La dette fédérale en fonction du produit intérieur brut (PIB) demeure légèrement au-delà des 30 pour cent en 2018-2019 pour se situer à 30,4 pour cent et diminuera jusqu’en 2022-2023.

Des nouveautés

Parmi les nouveautés, le ministre Morneau veut promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail. Il promet donc de s’attaquer au dossier de l’équité salariale, une mesure dont l’impact pourrait se chiffrer à 150 milliards $ dans l’économie canadienne d’ici 2026.

Il prévoit 3 milliards $ sur cinq ans pour la création d’une base de données en ligne qui dévoilerait les écarts salariaux existants chez les employeurs sous juridiction fédérale comme les banques, les médias et les entreprises de transport interprovincial. Une mesure dont le but est de promouvoir les meilleures pratiques en la matière.

Il offre également un congé parental partagé aux nouveaux parents comme celui du Québec, une mesure qui coûtera 1,2 milliard $ sur cinq ans.

Le budget Morneau continue de soutenir l’innovation et la science avec un investissement, qualifié d’historique par le ministre des Finances, de 1,7 milliard $ sur cinq ans pour les chercheurs et 1,3 milliard $ sur cinq ans pour leurs laboratoires et leurs équipements.

«Ce sont des investissements qui sont en général axés sur la croissance à long terme, axés sur la participation des femmes à l’économie, ce qui est très important parce que c’est un problème au Canada comme dans plein de pays», note l’économiste en chef de la Banque Scotia, Jean-François Perreault.

Le gouvernement continue de redonner de l’argent aux familles et aux gens à faible revenu en indexant son Allocation canadienne pour enfants et en créant l’Allocation canadienne pour le travail, une mesure qui vise à élargir le nombre de prestataires de ce crédit d’impôt remboursable autrefois nommé Prestation fiscale pour le revenu de travail.

Un objectif louable d’un point de vue social, mais qui laisse peu de marge de manoeuvre au gouvernement en cas de ralentissement économique, signale Jean-François Perreault.

«D’un point de vue conjoncturel, l’économie n’a pas besoin de soutien additionnel en ce moment, explique-t-il. Ce que ça peut faire, si la croissance s’accélère, est que la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait autrement à court terme.»

Des revenus supplémentaires

Dans la colonne des revenus, la réforme fiscale du ministre Morneau sur les revenus passifs des entreprises ajoutera 43 millions $ aux coffres de l’État en 2018-2019, un montant qui devrait se multiplier au cours des prochains exercices budgétaires et totaliser 2,3 milliards $ en cinq ans.

Sans aller jusqu’à imposer la taxe de vente sur les géants du Web comme Netflix, le ministre Morneau change son discours et affirme vouloir trouver un modèle d’imposition pour le secteur numérique international en accordant 15,1 millions $ sur cinq ans à Statistique Canada pour étudier la question.

La lutte contre l’évasion et l’évitement fiscal ne générera pas de grosses rentrées d’argent. Le fisc prévoit récupérer 354 millions $ sur cinq ans, mais il dépensera 90,6 millions $ au cours de la même période pour y parvenir.

Le gouvernement risque ainsi de s’attirer les foudres du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui prône une lutte plus musclée contre les paradis fiscaux.

Le ministre Morneau n’a toutefois pas hésité à emprunter l’une des propositions néo-démocrates pour la création d’un programme national d’assurance-médicaments. Le gouvernement lance ainsi un comité consultatif pour étudier la question en prévision de l’élection de 2019.

Les gagnants et les perdants

Le budget «Égalité et croissance — une classe moyenne forte» du ministre Morneau fait, comme tout budget, des catégories de gagnants et de perdants:

Les gagnants:

les chercheurs, qui voient 1,7 milliard $ sur cinq ans octroyés aux conseils subventionnaires et instituts de recherche et 1,3 milliard $ sur 5 ans dans les laboratoires, l’équipement et l’infrastructure de recherche

les femmes, qui bénéficient de différentes mesures touchant l’équité salariale, les femmes entrepreneures

les autochtones, qui reçoivent des fonds pour le logement, la santé, la formation à l’emploi

les usagers des parcs naturels, puisqu’Ottawa poursuit les investissements amorcés dans son plan de 5,7 milliards $ sur 12 ans

Les perdants:

les gens d’affaires et les syndicats qui réclamaient que le fédéral taxe comme les autres les géants Netflix, Amazon et autres.

les entreprises en général qui n’ont aucune mesure pour s’adapter à la réforme fiscale américaine

les fumeurs, puisqu’Ottawa augmente le droit d’accise de 1 $ par cartouche de 200 cigarettes.

les villes et les groupes de défense des droits des locataires qui voulaient qu’Ottawa accélère les investissements dans le logement social et abordable

ceux qui espéraient des mesures plus musclées contre les paradis fiscaux

les médias écrits qui réclamaient une aide financière, notamment sous forme de crédits d’impôt sur la masse salariale, pour s’adapter au numérique. Ils ne reçoivent que 50 millions $ sur 5 ans, et seulement pour soutenir le journalisme local dans les communautés mal desservies du pays.

Des mesures du budget qui touchent le portefeuille

Certaines mesures qui figurent dans le budget déposé mardi par le ministre des Finances Bill Morneau affecteront différemment les contribuables.

Voici quelques annonces qui auront une incidence positive ou négative sur le portefeuille de certains:

Plus cher d’en allumer une:

Ceux qui sont habitués de griller quelques — ou plusieurs — cigarettes par jour devront débourser un peu plus, et ce dès mercredi, afin d’assouvir leur vice.

Dans le cadre de ses efforts pour combattre le tabagisme, Ottawa ajoute 1 $ à l’indexation de la taxe d’accise. Cela fait grimper de 2,29 $ le prix d’une cartouche de 200 cigarettes — soit environ 22 cents pour chaque paquet de 20 cigarettes.

Des hausses correspondantes s’appliqueront à tous les autres produits du tabac, comme les bâtonnets de tabac, les cigares ainsi que le tabac fabriqué.

Ces augmentations devraient permettre à Ottawa de prélever près de 375 millions $ de plus dans le portefeuille des fumeurs cette année.

En plus des millions de fumeurs actuels au pays, près de 115 000 personnes commencent à fumer chaque année, estime le gouvernement Trudeau.

Un chèque aux parents:

Ottawa a décidé d’indexer, à compter du 1er juillet, les prestations de l’Allocation canadienne pour enfants, ce qui, selon le budget, devrait permettre aux familles de se partager 5,6 milliards $ d’ici 2022-2023.

Pour l’exercice 2017-2018, une mère monoparentale avec des enfants âgés de moins de 10 ans recevra 11 125 $ en prestations.

Cela représente une hausse de 3535 $ comparativement à l’ancien système de prestations pour enfants, d’après les estimations du budget.

Pour les travailleurs à faible revenu:

Quelque 300 000 travailleurs à faible revenu de plus seront admissibles à l’Allocation canadienne pour le travail puisque le gouvernement Trudeau a décidé d’élargir cette mesure.

Une enveloppe supplémentaire d’environ 1 milliard $ sera consacrée à ce programme pour 2019, ce qui pourrait toucher près de 70 000 travailleurs.

Cette allocation permet aux travailleurs à faible revenu de bénéficier d’une prestation dans le but de les inciter à demeurer sur le marché du travail.

Certains propriétaires de PME:

La controversée réforme fiscale d’Ottawa prévoit toujours que les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) qui placent de l’argent dans des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pourront continuer à bénéficier d’un taux d’imposition avantageux pour la première tranche de 50 000 $ des revenus générés annuellement.

Toutefois, une fois que les revenus tirés des placements passifs franchissent la barre des 150 000 $, le taux préférentiel ne s’applique plus.

Ottawa veut s’assurer que les détenteurs d’un portefeuille passif ne bénéficient pas d’un avantage fiscal supérieur à celui des épargnants qui se tournent vers les régimes enregistrés d’épargne-retraite et du Compte d’épargne libre d’impôt.

Un animal déductible d’impôt:

Les personnes ayant besoin d’un chien d’assistance psychiatrique pour composer avec des états comme le trouble de stress post-traumatique pourront déduire ces frais de leur déclaration de revenus.

Le budget Morneau prévoit d’étendre la gamme des coûts admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux afin de reconnaître les coûts de ces animaux en 2018 et les années d’imposition ultérieures.

Aux anciens combattants:

Ottawa a l’intention de déposer un projet de loi visant le régime de pension à vie pour les ex-militaires.

Cette mesure permettrait à certains qui se retrouvent invalides en raison de leur service de recevoir des versements libres d’impôt qui pourraient atteindre 2650 $.

Ainsi, un caporal retraité âgé de 25 ans qui est «invalide à 100 pour cent» pourrait recevoir un soutien financier de plus de 5800 $ par mois.

Le budget Morneau chiffre à près de 3,6 milliards $ les nouveaux investissements qui découleront de ce projet de loi, dont l’échéancier n’a toutefois pas été précisé.

Placements passifs et règles fiscales: Ottawa veut récupérer 5 G $

Plutôt que d’emboîter le pas à l’administration Trump en matière d’imposition des sociétés, le ministre des Finances, Bill Morneau, a choisi de resserrer une série de mesures fiscales tout en apportant certaines modifications à sa controversée réforme de l’an dernier.

En dépit des craintes provoquées par la renégociation de l’Accord nord-américain de libre-échange (ALÉNA) et des répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis, le budget déposé mardi par M. Morneau ne contenait pas de mesures spéciales destinées aux entreprises.

Toutefois, Ottawa estime pouvoir récupérer plus de 5 milliards $ sur cinq ans en vertu des changements fiscaux qui seront mis de l’avant.

Jusqu’à 125 000 $

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) qui placent de l’argent dans des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) vont continuer à bénéficier d’un taux d’imposition avantageux pour la première tranche de 50 000 $ des revenus générés annuellement.

Par la suite, jusqu’à concurrence de 150 000 $, les revenus tirés des placements passifs seront imposés à un taux suivant une échelle allant de 9 pour cent à 15 pour cent. Le ministre Morneau a également décidé de limiter les avantages qui bénéficiaient à des entreprises lorsque vient le temps de verser certains types de dividendes.

Selon Ottawa, ces modifications, qui entreront en vigueur à compter de l’année fiscale 2019, devraient toucher moins de trois pour cent des SPCC, soit quelque 50 000 sociétés privées au pays.

La réforme fiscale a été durement critiquée par de nombreuses associations patronales et entrepreneurs. Ottawa désirait notamment s’assurer que les détenteurs d’un portefeuille passif ne bénéficient pas d’un avantage fiscal supérieur à celui des épargnants qui se tournent vers les régimes enregistrés d’épargne-retraite et du Compte d’épargne libre d’impôt.

«Nous avons considéré les commentaires reçus pendant l’automne, a expliqué M. Morneau, en point de presse. Nous continuons avec notre approche selon laquelle le système est juste.»

Sur cinq ans, les mesures annoncées mardi devraient permettre à Ottawa de garnir ses coffres de 2,33 milliards $.

La vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a estimé qu’il y avait eu une «amélioration» sur le plafond des revenus tirés des placements passifs.

«Au départ, le plafond avait été fixé à 50 000 $, a-t-elle expliqué, au cours d’un entretien. Néanmoins, on pige dans les poches des PME alors qu’on parle d’équité fiscale et qu’il n’y a rien pour taxer les géants comme Netflix et Amazon.»

Plus difficile de contourner:

Le gouvernement Trudeau vise également à récupérer 2,56 milliards $ d’ici 2022-2023 en améliorant des règles anti-évitement permettant notamment à un «petit groupe» de contribuables, comme des institutions financières, de bénéficier d’avantages fiscaux en créant des pertes artificielles.

Ces pertes peuvent s’appliquer à d’autres revenus, une pratique que le ministre Morneau veut encadrer, voire éliminer.

Dans son budget, il se dit préoccupé par le fait que des contribuables continuent de participer à des «arrangements abusifs» visant à contourner les mécanismes de transfert de dividendes.

Ottawa se penche également sur la fiscalité internationale des entreprises, notamment en ce qui a trait aux sociétés étrangères affiliées.

Pas de réponse directe à Trump:

Comme il l’avait déjà indiqué, M. Morneau a refusé d’imiter l’administration américaine, qui a fait passer de 35 pour cent à 21 pour cent le taux d’imposition fédéral des sociétés aux États-Unis.

Au Canada, le taux combiné d’imposition des entreprises est d’environ 26,7 pour cent.

Cette mesure a suscité des inquiétudes chez les économistes ainsi que la Banque du Canada au chapitre de l’investissement ainsi que de la compétitivité des sociétés canadiennes.

«Nous savons que les entreprises sont préoccupées par l’issue de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et de la réforme fiscale aux États-Unis, a dit M. Morneau, en point de presse. Nous devons faire preuve de vigilance afin de s’assurer que le Canada demeure le meilleur endroit où investir.»

Pour l’instant, le ministère des Finances réalisera une «analyse détaillée» de la réforme fiscale américaine afin d’évaluer les éventuelles répercussions sur l’économie canadienne.

Le gouvernement Trudeau semble plutôt tourner les yeux vers l’Asie en octroyant 75 millions $ sur cinq ans — et près de 12 millions $ annuellement par la suite — à Affaires mondiales Canada afin d’améliorer le soutien diplomatique et commercial en Asie ainsi qu’en Chine.

Évasion et évitement:

Le gouvernement Trudeau a été talonné à plus d’une reprise sur le dossier de l’évasion fiscale dans la foulée du scandale provoqué par les Paradise Papers.

Ottawa a décidé d’octroyer 90,6 millions $ sur cinq ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à des fins de lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal.

D’après les estimations gouvernementales, cette mesure devrait permettre de récupérer 354 millions $ sur cinq ans alors qu’une somme de 25 milliards $ a été identifiée par les fonctionnaires fédéraux au cours des deux dernières années.

Interrogé, M. Morneau a reconnu qu’il y avait de «grandes possibilités», mais que c’est «l’approche quotidienne» d’Ottawa en matière de lutte à l’évasion fiscale qui permettra d’épingler les fautifs — généralement, des personnes bien nanties ayant des comptes bancaires à l’étranger.

Le budget Morneau en chiffres

Le ministre des Finances Bill Morneau a présenté mardi un budget écrit à l’encre rouge, principalement axé sur l’égalité hommes-femmes, saupoudrant les mesures visant la classe moyenne. Voici quelques chiffres à retenir:

18,1 milliards $

Ottawa projette un déficit de 18,1 milliards $ pour l’année 2018-2019, incluant un fonds de prévoyance de 3 milliards $. Une diminution graduelle des déficits est prévue jusqu’en 2022-2023, alors qu’il se chiffrera à 12,3 milliards $.

1,7 milliard $

Le budget Morneau inclut des mesures décrites comme étant «le plus important investissement en recherche fondamentale jamais effectué au Canada», à 1,7 milliard $ sur cinq ans. Une somme de 1,3 milliard $ sur cinq ans est également investie dans les laboratoires, l’équipement et l’infrastructure de recherche.

1,4 milliard $

Ottawa octroiera 1,4 milliard $ sur six ans pour appuyer les enfants autochtones en familles d’accueil et promouvoir la réunification des familles, en plus de 400 millions $ sur 10 ans pour soutenir un plan de logement dirigé par les Inuits et 500 millions $ sur la même période pour appuyer la Stratégie de logement de la Nation métisse.

155,2 millions $

Ottawa versera un montant de 155,2 millions $ sur cinq ans, et 44,5 millions $ par année par la suite, à l’intention du Centre de la sécurité des télécommunications pour la création d’un nouveau Centre canadien pour la cybersécurité. Un total de 116 millions $ sur cinq ans, et 23,2 millions $ par année par la suite, sera fourni à la Gendarmerie royale du Canada dans le but de soutenir la création de l’Unité nationale de coordination de la lutte contre la cybercriminalité.

50,4 millions $

Le gouvernement investira 50,4 millions $ sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Sur cette somme, 25,4 millions $ serviront à augmenter le financement des services d’aide juridique partout au pays. Un autre montant de 25 millions $ sur cinq ans permettra d’élaborer un programme pancanadien de sensibilisation pour informer les travailleurs de leurs droits.

50 millions $

Le budget Morneau inclut le versement de 50 millions $ sur cinq ans, à compter de 2018-2019, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales indépendantes qui «soutiendront le journalisme local dans les communautés mal desservies».

14 000

Le budget souhaite stimuler la création de plus de 14 000 nouvelles unités de logement locatif partout au Canada en augmentant le montant des prêts consentis par l’intermédiaire de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs de 2,5 milliards $ à 3,75 milliards $ au cours des trois prochaines années. Ce financement appuiera des projets permettant de répondre aux besoins des ménages à faible revenu ou à revenu moyen qui éprouvent des difficultés sur les marchés de logements dispendieux.

2035

Le gouvernement établit une cible de réaliser l’égalité des sexes dans les sports à tous les niveaux d’ici 2035, et prévoit un financement initial de 30 millions $ sur trois ans pour «soutenir les pratiques en matière de données, de recherche et d’innovation pour promouvoir la participation des femmes et des filles aux sports», en plus d’appuyer les organisations sportives nationales pour l’inclusion des femmes et des filles «dans tous les aspects du sport».

691

Le budget Morneau fait une grande place à l’égalité entre les hommes et les femmes. Les mots «femme» ou «femmes» apparaissent d’ailleurs 691 fois dans les 423 pages du budget.

17 pour cent

Ottawa s’engage à réaliser des investissements dits «historiques» de 1,3 milliard $ sur cinq ans dans la conservation de la nature, des mesures qui s’inscrivent dans son engagement à conserver au moins 17 pour cent de ses terres et de ses eaux intérieures d’ici 2020.

?

Alors que le budget précise une diminution graduelle du déficit, qui atteindra 12,3 milliards $ en 2022-2023, aucun échéancier n’y est avancé quant à l’atteinte de l’équilibre budgétaire.