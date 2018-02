La SANB bientôt mieux outillée pour sortir les dents

La SANB fourbit ses armes et crée un poste d’agent affecté aux droits linguistiques. Selon le président par intérim, Joey Couturier, cet ajout aidera l’organisme à sortir les dents lorsque le besoin se fait sentir.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a récemment décidé de donner naissance au Bureau d’aide aux droits des Acadiens et Acadiennes, alias le «BADA». L’idée avait germé il y a quelque temps, mais n’avait pas encore été mise en oeuvre.

«L’idée a été ramenée à l’avant il n’y a pas très longtemps et on a trouvé que ça cadrait bien avec ce qu’on essaye de faire avec la SANB depuis qu’on est en mode 2.0. On veut vraiment axer un peu plus sur la représentation communautaire», affirme Joey Couturier en entrevue téléphonique.

Un poste à temps plein d’agent a donc été créé. Selon l’offre publiée en ligne, la personne choisie aura entre autres la responsabilité de recevoir les plaintes du public en ce qui a trait aux services en français dans les secteurs privé et public.

Elle devra également accompagner les gens qui souhaitent se plaindre auprès des commissariats aux langues officielles (fédéral et provincial) et des instances gouvernementales.

Joey Couturier affirme que la personne choisie pourra prêter main-forte aux francophones qui ne sont pas à l’aise de porter plainte pour une raison ou une autre, par exemple parce qu’ils ne savent pas lire ou écrire.

Mais ce n’est pas tout, dit-il. «De ce qu’on peut constater juste en regardant les médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire et ça nous étonnerait que toutes ces choses se rendent aux oreilles du commissariat.»

Le futur agent du BADA aura le mandat de s’intéresser à ces cas rapportés dans les réseaux sociaux, question de voir si les plaintes sont fondées.

Il pourra ensuite «donner un petit coup de main à ces personnes-là (les plaignants) pour faire valoir leurs problèmes un peu plus rapidement et un peu plus concrètement» auprès des instances gouvernementales.

Selon Joey Couturier, la création de ce poste s’inscrit dans la transformation de la SANB. Il explique que l’organisme mise davantage sur le militantisme et sur la représentation communautaire.

«On veut ramener la SANB vers cette direction-là, de ne pas avoir peur de montrer les dents lorsqu’on a besoin de le faire. Mais pour faire ça, ça nous prend des outils», dit-il.

Joey Couturier ne prévoit pas se présenter à la présidence

Joey Couturier occupe la présidence par intérim de la SANB depuis maintenant quelques mois. On se souvient qu’il avait hérité de ce poste en septembre dernier dans la foulée de la démission-surprise de Kevin Arseneau.

En entrevue, il confie qu’il ne se présentera pas à sa propre succession lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l’organisme. Cet événement devrait avoir lieu «vers la fin juin», selon lui.

«Je n’ai pas l’intention de me présenter à la présidence lors de la prochaine AGA. C’était vraiment pour assurer le rôle de président par intérim que j’avais accepté la présidence dans ce cas-là, à la demande du conseil d’administration», dit-il.

Le jeune leader acadien rapporte d’ailleurs qu’il se remet petit à petit de la frousse qu’il a vécue en décembre lorsque le véhicule qu’il conduisait a percuté frontalement un camion sur la route 17.

Il s’en est heureusement tiré avec des blessures mineures qui ont guéri assez rapidement.

«Je vais mieux. Je dirais que du côté physique, ça s’est rétabli assez vite. Ça m’a pris peut-être un mois ou deux à me remettre sur pied avec la physio. Là, je me sens bien côté physique», dit-il.

Sa rémission psychologique prend cependant plus de temps. «Côté mental, ça a été difficile. Ça a été un gros choc, sachant qu’au moment de l’accident, j’étais au courant d’une information que seuls moi et ma conjointe partagions; elle était enceinte.»

Joey Couturier raconte que cet accident qui lui a presque coûté la peau l’a «perturbé». Depuis, il remonte la pente un pas à la fois.

«C’est un peu comme un mini-choc. Tu tombes bas, bas, bas et il faut que tu te remontes en prenant soin de ta santé mentale. Là, ça va beaucoup mieux que ça allait en décembre et au début janvier.»