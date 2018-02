Bernard Cormier démissionne du conseil municipal de Bathurst

Le conseiller municipal de Bathurst, Bernard Cormier, qui siégeait depuis mai 2016, démissionne.

Selon le communiqué de la Ville de Bathurst, M.Cormier a accepté un poste en développement économique communautaire pour la région Chaleur.

«Je manquerai grandement mon rôle de conseiller municipal. Je ne pouvais pas, en toute conscience, me permettre de devenir une distraction alors que les membres du conseil continuent à œuvrer et à s’engager auprès des résidents de Bathurst et de la région Chaleur», a-t-il indiqué.

Le maire Paolo Fongemie a souligné la contribution de M. Cormier.

«Il a été un membre actif de la communauté d’affaires de Bathurst depuis plusieurs années et il a apporté cette expérience précieuse et ses connaissances à la table du conseil. Nous le remercions pour son travail avec nous et pour la citoyenneté. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions, où il aura l’occasion de continuer à nourrir le développement et la croissance économique au sein de la région Chaleur.»

Une élection complémentaire aura lieu plus tard au printemps afin de combler le siège vacant.