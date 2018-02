FÉÉCUM: le nouveau conseil veut donner une voix aux étudiants

Un nouveau conseil exécutif a été élu à la Fédération des étudiantes et des étudiants du centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM). Moins de 30% des membres se sont cependant prévalus de leur droit de vote.

Le conseil exécutif qui entrera en fonction le 1er avril est formé de Pierre Duguay-Boudreau à la vice-présidence interne, Pascale Rioux à la vice-présidence exécutive, Francis Bourgoin à la vice-présidence académique et du président Alexandre Cédric Doucet.

Des élections provinciales aux logements abordables, le président élu compte poursuivre les combats entamés par les conseils précédents.

«Évidemment, il y a la campagne des stages non rémunérés qui est une préoccupation. Les discussions avancent depuis quelques années. On va continuer campagne Mon stage me ruine jusqu’en avril 2019. Il y a aussi les élections provinciales en septembre. On veut s’assurer que l’éducation postsecondaire est une priorité des différents partis politiques», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

M. Doucet est actuellement vice-président exécutif et il a aussi fait un mandat en tant que vice-président interne. Le nouveau conseil entrera en poste le 1er avril.

«On se prépare aussi pour le conseil des gouverneurs d’avril où il y a habituellement une augmentation des droits de scolarité. On ne le sait pas encore, mais on s’y prépare quand même», a souligné l’étudiant à la maîtrise en administration publique.

Moins de 900 étudiants ont participé au scrutin afin de choisir ceux qui les représenteront lors de la prochaine année universitaire. Le taux de participation a été de 28%. Un seul poste était contesté. Est-ce qu’il y a un manque d’intérêt?

«Ce sont des vagues. On a déjà eu 45% et 39% de taux de participation dans les dernières années. C’est super bien. On a eu 28% cette année. Comme je dis, ce sont des vagues et nous sommes peut-être dans un petit creux de la vague», a expliqué le président élu.

«On était cinq qui se présentaient cette année. On a tout donné pour faire bouger le vote. On a distribué au-dessus de 3000 papiers. Après tout, on ne peut pas voter pour les gens», a-t-il renchéri.

Au cours de la prochaine année, le nouveau conseil compte trouver des façons de donner une voix aux étudiants non élus et de les intégrer dans la vie estudiantine.

Justice sociale

À 23 ans, Alexandre Cédric Doucet ne se dit pas intéressé par la politique. Il entrevoit un futur dans le secteur communautaire. Il s’implique pour faire avancer des dossiers qui lui tiennent à cœur.

«Les valeurs de la FÉÉCUM sont les mêmes que les miennes, que ce soit la gratuité scolaire, la rémunération des stages ou la reconnaissance du travailleur. Toutes les questions de justice sociale que la FÉÉCUM aborde, ça m’interpelle personnellement. Pour moi, c’est juste naturel de m’impliquer.»

L’Acadien originaire de Beresford est par ailleurs membre du Front commun pour la justice sociale. Il succédera à Tristian Gaudet.

La FÉÉCUM représente 3100 étudiants au campus de Moncton.