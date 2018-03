Moncton: la construction du nouveau Costco obtient un premier feu vert

Le Comité consultatif sur l’urbanisme de la Ville de Moncton a approuvé mercredi les plans du futur Costco, qui remplacera le magasin existant.

Le géant américain de la vente en gros souhaite construire un nouvel entrepôt de 156 000 pieds carrés sur le chemin Granite, au nord de Moncton.

Ce développement pourrait sortir de terre à l’entrée du parc industriel Caledonia, à l’intersection de la Transcanadienne et de la promenade Elmwood.

Selon les plans proposés, 849 places de stationnements seront disponibles sur un terrain total de 16,86 acres. L’ajout d’une station-service est également prévu.

Jusqu’à présent, la direction de Costco refusait de confirmer s’il s’agira d’un déménagement ou d’un second emplacement dans la région. Le doute est désormais levé, le nouveau bâtiment est destiné à prendre le relai du magasin situé sur la promenade Trinity plus à l’ouest.

L’entrepôt actuel ne répond plus aux besoins de l’enseigne, précise l’architecte Fernando DeMarco. Son cabinet, Campanella and Associates, représente Costco au Québec et dans les provinces de l’Atlantique.

«Le magasin est trop petit et il n’y a pas de place pour un agrandissement», lance-t-il. «Le magasin est très occupé, il fallait un bâtiment plus gros avec de meilleures infrastructures, plus de stationnement. Les clients auront accès à plus de surface, davantage de produits et de services.»

La superficie du nouvel entrepôt devrait atteindre 156 000 pieds carrés, tandis que celle du bâtiment actuel est d’environ 120 000 pieds carrés. L’entrée du bâtiment fera face à l’autoroute Transcanadienne et 10 emplacements seront réservés pour les vélos.

La demande d’aménagement a été présentée mercredi au Comité consultatif sur l’urbanisme qui l’a acceptée à l’unanimité. Conformément aux conditions imposées, le projet devra obtenir un permis de construction avant 24 mois. Seule la demande d’une entrée de cour plus large a été refusée par le comité.

Fernando DeMarco se félicite que cette étape se soit passée sans accroc. «Évidemment, nous sommes contents de pouvoir avancer. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce projet en ce moment. C’est un pas de géant pour nous.»

Pour le moment, aucune date d’ouverture et aucun échéancier n’ont été dévoilés par l’entreprise. Selon M. DeMarco, une demande de permis de construction sera déposée très prochainement. L’aval du conseil municipal ne sera pas nécessaire. «L’intention de Costco est d’aller aussi vite que possible», assure l’architecte.

Lors de la réunion, Sarah Anderson, urbaniste principale à la Ville de Moncton, a donné un aperçu du design du bâtiment, similaire aux entrepôts classiques de la chaîne.

«La zone est destinée à accueillir des magasins de grande surface, plutôt qu’un endroit où les gens vont prendre une marche donc notre équipe était plutôt à l’aise avec ça.»

Elle ajoute qu’un autre développement pourrait voir le jour de l’autre côté du chemin Granite, dont la première portion a été construite récemment. L’année dernière, le conseil municipal a approuvé l’extension du chemin Granite pour la relier au chemin McLaughlin.

Une étude d’impact sur la circulation a été présentée à l’administration municipale. Les employés du service d’urbanisme ont conclu que la présence du nouveau magasin ne poserait «aucun problème».

Malgré tout, le conseiller Charles Léger a fait part de ses préoccupations, notant qu’un tel développement risque de créer des embouteillages dans la zone. «Nous avons déjà des inquiétudes concernant la promenade Elmwood qui supporte déjà un gros volume de circulation», souligne-t-il.