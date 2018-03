La coopérative de Caraquet songe à abolir les sacs de plastique

Alors qu’elle avait tenté sans succès l’expérience il y a près d’une dizaine d’années, la Coopérative de Caraquet songe de nouveau à abolir progressivement les sacs de plastique.

La Coopérative utilise de 15 à 20 boîtes de sacs par semaine, ce qui équivaut à près de 20 000 sacs de plastique.

«Donc, imagine la butte de sac que ça fait et ça, c’est juste pour un magasin», lance la directrice générale, Christine Robichaud.

«J’aimerais qu’on considère l’idée de les éliminer. Ou peut-être de demander cinq sous le sac, comme c’est le cas ailleurs», poursuit celle qui est en poste depuis septembre.

L’Acadie Nouvelle a rencontré la directrice dans son bureau. Au cours de l’entrevue, elle nous a montré ses propres sacs réutilisables.

«Ça commence par moi. Je démontre l’exemple et je vais demander à mes employés de faire la même chose. Quand je vais faire mon épicerie ce soir, je vais avoir mes sacs», souligne Christine Robichaud.

La directrice générale a conscience que la population pourrait avoir des réticences, comme c’était le cas il y a plusieurs années.

«La réaction des gens avait été très négative, dit-elle. Mais elle pense que les clients pourraient être plus ouverts cette fois. On en parle de plus en plus et ça se fait ailleurs», souligne-t-elle.

Le projet n’est pas encore concret pour l’instant et la directrice générale tâte le terrain et veut lancer le débat. La coopérative a mené un sondage non scientifique sur Facebook, avec des résultats que la directrice juge concluants.

«Il y a eu 892 votes en une semaine. 89% pour, 11% contre. Et ce qui est surprenant, c’est que dans les contre, il y a beaucoup de jeunes familles», précise Christine Robichaud.

Ce sont principalement des considérations environnementales qui la motivent.

«On sauverait de l’argent au niveau de la gestion, mais plus encore au point de vue de la planète», pense-t-elle.

Les résidents de Moncton favorables à l’interdiction

Bannir les sacs de plastique est dans l’air du temps et des municipalités comme Montréal et Mascouche, au Québec, l’ont déjà fait et d’autres villes vont emboîter le pas.

Au Nouveau-Brunswick, un sondage a été mené récemment dans les trois plus grandes villes de la province. Une majorité des citoyens de Moncton sont en faveur.

Selon le coup de sonde réalisé par la firme néo-écossaise Corporate Research Associates, 76% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d’une interdiction à l’échelle municipale. mais 21% de la population sondée s’y oppose.

Le PDG de CRA, Don Mills, note que les résidents les plus fortunés sont plus enclins à ce changement. Il ajoute que le soutien au bannissement des sacs à usage unique est semblable dans les autres centres urbains des Maritimes.

À Saint-Jean, 7 sondés sur 10 souhaitent une telle mesure. Ils sont 74% à Fredericton et 71% à Halifax à approuver l’idée d’une interdiction.

«Ce fort soutien public devrait encourager une action politique sur cette importante question environnementale», estime Don Mills.

L’enquête a été menée par téléphone auprès de 404 résidents du Grand Moncton du 24 janvier au 7 février. Le sondage a une marge d’erreur de 4,9%, 95 fois sur 100.

Au Nouveau-Brunswick, 10 000 tonnes de sacs plastiques se retrouvent chaque année dans les ordures. L’idée d’en interdire l’usage dans la province a été soulevée lorsque la Chine, premier acheteur mondial de matière recyclable, a décidé qu’elle n’accepterait plus l’importation de déchets plastiques.

Incapable de trouver des débouchés pour les sacs, Halifax a dû envoyer plusieurs centaines de tonnes de plastiques à l’enfouissement. Le mois dernier, le ministre de l’Environnement néo-écossais a annoncé qu’il réfléchissait à la possibilité d’une interdiction pour l’ensemble de la province.

Avec la collaboration du journaliste Simon Delattre

Coopérative de Caraquet: un dernier déficit avant les surplus?

La Coopérative de Caraquet a enregistré un déficit d’environ 340 000$ pour l’année financière 2016-2017.

L’année précédente, le déficit s’élevait à plus de 1,8 million de dollars.

Les dirigeants précisent qu’à la fin de l’exercice financier 2017, le bâtiment de l’ancienne quincaillerie BMR n’avait pas encore été vendu, ce qui a été le cas quelques mois plus tard. En faisant abstraction des dépenses reliées à la quincaillerie, la coopérative aurait fait un profit de plus de 265 000$. On s’attend d’ailleurs à des surplus dans les prochaines années.

«Au point de vue opérationnel, on a eu un surplus. À partir de cette année, on prévoit qu’il y aura juste des surplus, à moins d’un imprévu. Tous les anciens bâtiments sont maintenant vendus. Il reste juste la Coop IGA et notre Bonisoir Shell. Avec ces deux entreprises-là on prévoit faire un surplus», précise la directrice générale, Christine Robichaud.

La situation financière reste toutefois précaire.

«Nous sommes encore précaires parce que nous avons quand même des dettes à payer. Notre parc d’équipement doit être payé à Sobeys. En 2022, nous terminons ce paiement là», explique Mme Robichaud.

La coopérative a tenu une assemblée générale mardi soir, à laquelle 121 personnes ont assisté.