Un dernier adieu à Brady Francis

La frustration et la tristesse sont palpables dans la communauté d’Elsipogtog et Kent-Centre, une semaine après le décès tragique de Brady Francis dans un délit de fuite à Saint-Charles. Les amis et la famille demandent que la justice soit rendue au jeune homme qui «avait beaucoup d’amis et aucun ennemi».

Samedi, exactement une semaine après la tragédie, la communauté du jeune homme âgé de 22 ans de la Première nation d’Elsipogtog lui offrira un dernier adieu.

Les gens qui assisteront aux funérailles seront vêtus de capuches blanches, symbole du mouvement #justiceforbrady. Une entreprise locale aurait préparé plus de 500 chandails à capuchon blanc pour l’occasion. Ils sont partis comme de petits pains chauds.

Dans la communauté d’Elsipogtog, la frustration et la colère ont monté d’un cran depuis samedi dernier, quand Brady «Brady Boy» Francis a été tué. Il a été happé par un conducteur et laissé pour mort. Le conducteur ou la conductrice ne s’est pas arrêté afin de lui offrir de l’aide. La personne responsable est toujours en liberté.

Ruth Levi, membre du conseil de bande et directrice des services sociaux d’Elsipogtog, affirme que la famille veut que les circonstances entourant le décès de Brady soient connues de tous. Elle veut que le grand public «marche un mile dans les mocassins des gens d’Elsipogtog».

«Nous ne voulons pas que les gens oublient ce jeune homme».

«Il a appelé ses parents pour qu’ils viennent le chercher. Il avait la décence de respecter les lois de la route. Pendant qu’il parlait à son père au téléphone… le téléphone s’est éteint. Il est arrivé 10 à 15 minutes plus tard et il a trouvé son fils au sol. Placez-vous dans les souliers de cet homme.»

Mme Levi indique que sa communauté a perdu un jeune homme «très aimé» qui avait «beaucoup d’amis et aucun ennemi». Dimanche dernier, la communauté d’Elsipogtog a organisé une vigile en sa mémoire.

«Il illuminait les pièces simplement en marchant à l’intérieur. Il était le type de gars qui chantait au karaoké et qui dansait lors des fêtes. C’était un gars aimable et adorable que nous avons malheureusement perdu dans une tragédie.»

«La façon qu’il est décédé a vraiment affecté la communauté. Nous sommes en deuil, et en même temps nous voulons tous que la justice lui soit rendue.»

Mme Levi reconnait qu’elle a de la difficulté à demeurer patiente en attendant que la GRC termine son enquête. Elle se console en se rappelant que les policiers doivent obtenir assez de preuves pour que la cause se tienne devant un tribunal avant qu’ils déposent des accusations.

La camionnette remise à son propriétaire

La camionnette impliquée dans le délit de fuite mortel samedi dernier à Saint-Charles a été remise à son propriétaire.

Kenneth Francis, le grand-père de la victime Brady Francis, a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il affirme que «la famille reconnait que le camion a été rendu».

Il explique que la GRC a informé la famille que l’examen du véhicule par les enquêteurs était terminé. Ils n’avaient donc pas le choix de retourner le véhicule au propriétaire. Les policiers ont aussi averti la famille qu’elle pourrait voir le camion en question sur les routes.

M. Francis a demandé à la communauté d’être patiente et de donner la chance aux enquêteurs d’effectuer leur travail.

«Nous voulons vous aviser que l’enquête se poursuit et qu’elle prendra probablement un certain temps. Nous comprenons que le public veut des réponses, et nous en voulons aussi. La GRC nous a assuré que toutes les ressources disponibles sont impliquées et qu’ils travaillent très fort pour arriver à une conclusion… pour aider notre Brady Boy.»

Des membres de la famille de Brady Francis auraient obtenu l’autorisation de la GRC afin d’assister à des réunions entourant l’enquête.

Jullie Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, a confirmé que le véhicule sera retourné au propriétaire et que la famille de la victime obtient des mises à jour périodiques des enquêteurs.