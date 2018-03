Le N.-B. veut inciter les touristes chinois à dépenser

Li Song s’est installée au Nouveau-Brunswick il y a 16 ans. Lorsqu’elle veut envoyer des cadeaux en argent à sa famille en Chine, elle le fait en utilisant une application de clavardage sur son téléphone intelligent.

En Chine, le téléphone intelligent a remplacé la carte de débit. Les consommateurs utilisent les applications WeChat Pay et AliPay avec lesquelles les gens peuvent s’envoyer de l’argent et faire des transactions par clavardage.

«C’est comme si tu pouvais faire un paiement par Facebook directement à un ami. Dans une conversation, je pourrais t’envoyer un paiement», résume Mme Song.

Cette technologie fera son entrée au Nouveau-Brunswick pour la saison touristique 2018, a annoncé la ministre des Finances, Cathy Rogers, lors d’une conférence de presse à Moncton, cette semaine.

Près de 610 000 touristes provenant de la Chine ont visité le Canada en 2016 et le gouvernement de Brian Gallant veut s’assurer qu’ils n’oublient pas le Nouveau-Brunswick.

«Le secteur touristique du Nouveau-Brunswick contribue chaque année près d’un milliard de dollars à l’économie de la province. En investissant judicieusement et stratégiquement nous pouvons contribuer grandement à la création d’emploi, à l’accroissement de notre économie et à remettre sur pied nos finances», a souligné la ministre Rogers.

L’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick encouragera ses membres à se procurer le système de transaction de Motion Pay, une entreprise ontarienne qui a développé un appareil qui permet d’effectuer des paiements avec WeChat et AliPay au Canada.

Le gouvernement provincial investira jusqu’à 10 000$ pour former des entrepreneurs touristiques à effectuer des transactions avec cet outil.

«Cette initiative fera savoir aux touristes chinois que le Nouveau-Brunswick est prêt à bien servir les clients et cela se traduira par des consommateurs plus heureux et de meilleures ventes pour les propriétaires d’entreprises», a souligné le président-directeur général de l’association, Ronald Drisdelle.

Plus de 900 millions de personnes utilisent WeChat chaque jour et plus de 500 millions font des transactions avec AliPay.

«C’est un phénomène en Chine», explique le directeur général de Motion Pay, Éric Paquet.

«Le consommateur en Chine n’utilise pas Visa ou MasterCard. Ils utilisent leur téléphone intelligent pour payer avec WeChat ou AliPay. Alors quand ils viennent ici, si vous leur offrez seulement Visa et MasterCard, ils ne dépenseront pas peut-être autant», a-t-il souligné.

Un hôtel de Fredericton utilise déjà les services de Motion Pay. L’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick s’attend à ce que plusieurs autres de ses membres adoptent le système d’ici le début de la saison chaude.