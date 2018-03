Tomorrow LAN a réuni près de 400 joueurs à Moncton

Des amateurs de jeux vidéo se sont donné rendez-vous à Moncton ce weekend pour la plus importante compétition en son genre aux maritimes. Le Tomorrow LAN a rassemblé près de 400 curieux et compétiteurs.

Alex Deveau a rarement eu autant de plaisir. Le jeune homme de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, avait beaucoup entendu parler de l’événement Tomorrow LAN, mais il n’y était jamais allé.

Il a décidé de faire le saut ce weekend.

«C’était complètement fou. On a tellement eu du plaisir.»

Alex Deveau est l’un des 400 joueurs qui se présentés avec leur ordinateur au CEPS de l’Université de Moncton. Ils y étaient pour jouer à des jeux vidéo entre eux, compétitionner, mais surtout s’amuser.

Neuf tournois de jeux vidéo ont pris place, sur PC et console. Les joueurs se sont affrontés à Hearthstone, League of Legends, Super Smash Bros et FIFA 18, pour ne nommer que ceux-là.

Le tournoi de Overwatch a été de loin le plus populaire. Près d’une douzaine d’équipes formées de six joueurs se sont affrontées dans l’arène.

Une vidéo du tournoi (en anglais):

Watch ⚡️STREAMING TOMORROWLAN ⚡️ from 0lympia_ on www.twitch.tv

Plus de 3000$ ont été distribués en prix aux gagnants.

Regarder des professionnels en découdre a donné envie à Alex Deveau de compétitionner l’an prochain. Le calibre est toutefois très élevé, souligne-t-il.

«Ces équipes-là ont même des coachs pour les aider à mieux performer. C’est comme une équipe de soccer: il y a la stratégie et de l’entraînement. Moi je joue “juste pour le plaisir”, mais j’aimerais beaucoup me frotter à eux.»

Un attrait majeur du Tomorrow LAN est son aspect social, dit-il. Faire de nouvelle rencontre autour d’un sujet passionnant a été pour lui une belle expérience.

«Plusieurs pensent que les joueurs de jeux vidéo sont des personnes introverties qui ne socialisent pas beaucoup. C’est faux et l’événement de ce weekend a certainement été l’occasion de faire changer les perceptions pour ceux qui l’ont vu.»

Il a même perçu en cet événement bilingue un moyen de rapprocher les anglophones et francophones.

«Il y avait des anglophones du NBCC de Moncton avec nous et tout le monde avait du plaisir. Ce sont des amis de mes amis, mais maintenant ce sont mes amis. Je crois que les jeux vidéo sont un point en commun pour beaucoup de gens… plus qu’on pense.»

Tomorrow LAN, un succès

Thomas Mallet est bien fier du déroulement de l’événement de cette année. Tomorrow LAN a encore une fois été un succès, dit ce membre du comité organisateur.

«On voit que la culture du jeu vidéo est en bonne santé dans les maritimes. Chaque année on invite les gens et ils sont au rendez-vous.»

De nouveaux éléments pourraient s’ajouter à Tomorrow LAN l’an prochain, poursuit-il, mais il est encore trop tôt pour en faire l’annonce officielle.

«C’est certain qu’on veut agrandir l’événement et rendre ça encore plus gros pour aider à propager la culture du jeu vidéo. C’est plus qu’un gars devant son ordinateur, tu sais. Ce sont des gens qui aiment s’impliquer et participer à des événements. Avec ceci, on leur donne l’occasion de le faire et c’est bien apprécié.»