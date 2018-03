Eel River Crossing devient Eel River Dundee

La municipalité d’Eel River Crossing a décidé d’adapter son nom afin qu’il reflète davantage sa nouvelle réalité depuis son regroupement avec les DSL voisins.

Le nouveau nom a été dévoilé officiellement à la population lundi soir. Le changement est mineur, le mot «Crossing» étant tout simplement abandonné au profit de celui de «Dundee», nom du principal DSL avec lequel la municipalité a fusionné en 2014.

«C’est un processus naturel qui a fait son chemin depuis le regroupement. On voulait arrêter de se barrer les pieds dans notre langue, parler du vieux Eel River et du nouveau Eel River. On a donc choisi de mettre à jour tout simplement le nom de la municipalité. On ne perd ni Eel River Crossing ni Dundee, on les marie tout simplement», explique le maire de l’endroit, Denis Savoie.

Cette nouvelle appellation est dans les faits très similaire à l’ancienne. En fait, le conseil n’a pas jugé pertinent de faire table rase et de repartir complètement à neuf. Il faut dire que la municipalité avait déjà sondé la population l’été dernier en lui offrant trois possibilités prédéterminées, soit le statu quo, Dundee Eel River ou Eel River Dundee.

«Nous avons déjà un nom bien établi et reconnu. On ne voulait pas tout chambouler, mais plutôt le moderniser, adopter un nom qui reflète bien notre nouvelle communauté.

On ne voulait pas non plus d’une traduction du genre Rivière aux anguilles qui aurait mêlé tout le monde. En ajoutant Dundee, on vient faire un clin d’œil à la nouvelle communauté qui s’est jointe à nous et qui compose 40% de notre population actuelle. On se devait de reconnaître cet apport, ce n’est pas un changement mineur. C’est une question de respect», explique M. Savoie.

Selon lui, les gens de la municipalité avaient d’ailleurs abandonné depuis belle lurette le «Crossing» dans leur vocabulaire de tous les jours pour parler du village.

Le nouveau nom représente ainsi mieux, selon M. Savoie, les nouvelles racines de la municipalité. Il ajoute toutefois être conscient que les communautés de Dalhousie Junction, McLeods et la Paroisse de Dalhousie – trois entités qui ont été regroupées partiellement avec Eel River Crossing – ne sont pas représentées dans ce nouveau nom.

«Ça aurait été vraiment impossible d’en arriver avec un nom qui reflète toutes les communautés incluses dans le projet. D’ailleurs, nous ne sommes allés chercher que quelques citoyens de ces autres DSL afin de compléter nos frontières, nous n’avons pas fusionné complètement avec eux, ces DSL existent toujours», exprime le maire.

Outre le nom, la municipalité s’est également doté d’un nouveau logo et d’une nouvelle devise, «Une communauté entre rivière et nature», une devise qui souligne les deux caractéristiques physiques principales des deux communautés la rivière et la forêt. Le logo, conçu par la firme Hutchinson Creative, reprend d’ailleurs ces éléments. Son style épuré et simpliste donne un côté moderne à la municipalité et contraste avec l’ancienne image aux allures d’armoiries.

«Ça fait quelques mois qu’on travaille sur ce projet. Contrairement à un projet comme la réfection de route ou des travaux d’eau et d’égout, les citoyens n’ont pas pu voir son évolution physique. Mais je peux témoigner qu’il a été l’objet de beaucoup de discussions. En fait, c’est un dossier sur lequel nous avons fort probablement passé le plus de temps. On espère que les gens vont apprécier. Personnellement, je trouve que c’est un beau compromis pour toute notre population», estime M. Savoie.