Émeutes de Shippagan : le procès prévu en février 2019

Le procès de la Ville de Shippagan entourant les émeutes de 2003 aura lieu au début 2019. Les propriétaires de l’usine incendiée avancent que la négligence de la municipalité et de la GRC leur ont causé des pertes de plus de 32 millions $.

Près de 16 ans après les événements malheureux du 3 mai 2003, un procès de 30 jours doit avoir lieu en février, l’an prochain. Daley Brothers et trois autres entreprises ont entamé une poursuite contre la Ville de Shippagan et la GRC.

Dans l’intervalle, la majorité des plaignants ont fait banqueroute. La cause est menée par Deloitte, le syndic de faillite.

Dans des documents déposés devant la Cour du Banc de la Reine à Moncton, les plaignants allèguent que la Ville de Shippagan a agi de façon négligente en ne dispersant pas les foules, le 2 et le 3 mai 2003, alors qu’elle savait ou qu’elle aurait dû savoir qu’une telle foule allait inciter une émeute. Ils ajoutent que la municipalité n’a pas retenu suffisamment de services policiers et de services d’incendie.

Les plaignants allèguent également que la GRC a agi de façon négligente en n’offrant pas de services policiers appropriés et suffisants durant les événements en question.

Le Procureur général du Canada, qui agit au nom de la GRC dans ce dossier, répond dans son exposé de la défense qu’il «ne peut être tenu responsable, soit directement ou indirectement, des dommages causés à la propriété des Demandeurs lors des événements survenus dans la soirée du 3 mai 2003 à Shippagan».

«…les incidents survenus sur le quai de Shippagan… sont le fruit d’un rassemblement spontané d’individus qui a pris la forme d’une émeute que la Gendarmerie royale du Canada ne pouvait pas prévoir.»

Le 3 mai 2003, entre 200 et 250 émeutiers ont incendié un entrepôt et une usine de transformation. Cent-cinquante casiers et quatre bateaux de pêche appartenant à des pêcheurs de Premières nations qui devaient livrer du crabe à l’usine de Daley Brothers ont également été détruits.

L’année suivante, Daley Brothers et trois entreprises associées, Century Seafoods, Sea Treats et Fruits de Mer Shippagan, ont intenté une poursuite civile contre la Ville de Shippagan et la GRC.

Les plaignants affirment que la négligence de la GRC et de la Ville de Shippagan leur a causé des pertes «générales» de 32,5 millions $ et des pertes «spéciales» de 3,6 millions $. Ils comprennent la valeur de l’usine et de l’équipement, soit 6,5 millions $, et 160 000 $ en salaires d’employés de l’usine.

Les plaignants sont représentés par l’avocat Michel St-Pierre, de la firme québécoise Beauvais Truchon. L’avocat Michael Bowlin, de Cox & Palmer, représente la Ville de Shippagan.

Le lancement du procès de 30 jours est prévu le 19 février de l’an prochain. Une conférence de règlement amiable aura lieu le 31 octobre 2018.