EXCLUSIF: Crise majeure au CCNB

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est ébranlé par une crise interne majeure. L’Acadie Nouvelle a appris que six hauts placés ont récemment fait front commun pour lancer l’alerte sur la conduite de la PDG et sur «l’environnement de travail malsain» qui prévaut selon eux au sein de l’institution.

Dans une lettre envoyée le 29 janvier au président du conseil des gouverneurs du CCNB, Jean-Jacques Roy, les directeurs des cinq campus et la directrice à la réussite étudiante tirent la sonnette d’alarme.

Dans le document, dont nous avons obtenu copie, les six signataires dénoncent ce qu’ils qualifient de «climat de méfiance, d’abus de pouvoir et/ou d’intimidation».

Ils disent en avoir assez et demandent à Jean-Jacques Roy (et par extension au conseil des gouverneurs du CCNB) de commander une enquête externe indépendante –menée par une entité qu’ils devront approuver– et de faire connaître les résultats de cette enquête avant la fin avril 2018.

Ils ajoutent qu’ils ont des doutes quant aux «habiletés de la haute direction à rectifier cette situation insoutenable» et qu’«à la lumière des tristes situations qui se cumulent au fil des ans, il devient clair que l’espoir de pouvoir sortir d’un tel guêpier s’amenuise».

Des allégations explosives visant la PDG

Les signataires de la lettre font plusieurs allégations visant la présidente-directrice générale du CCNB, Liane Roy. L’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment ces allégations.

Ils avancent que «les cas d’inconduite et d’inefficacité graves impliquant notre PDG ont créé, au fil des ans, un environnement toxique» et affirment avoir constaté un «nombre alarmant d’indicateurs sans équivoque» au cours des dernières années.

Selon eux, bon nombre de dirigeants du CCNB ont pris des congés de maladie ou ont quitté leur poste en raison du climat organisationnel. IIs avancent que ce «climat malsain d’incertitude» est notamment alimenté par les nombreuses restructurations qui ont été mises en oeuvre ces dernières années.

Ils affirment que les changements fréquents engendrent de l’insécurité, qu’ils laissent «libre-champ à un climat d’abus de pouvoir, d’intimidation et/ou de diffamation de caractères» et qu’ils compromettent l’habileté des équipes à travailler ensemble.

«Suivant chaque restructuration, se superpose à la précédente une nouvelle lourdeur administrative qui vient désormais paralyser toute l’organisation. Tout est au ralenti, un sentiment de détresse et de méfiance s’étant installé tranquillement au fil des années», lit-on dans la lettre.

Les signataires ne s’arrêtent pas là et font des allégations touchant directement la conduite de la PDG, Liane Roy. Cette dernière est en poste depuis août 2010. Son deuxième mandat de cinq ans doit se terminer en 2020.

«Nous observons par ailleurs que les directions et les vice-présidences sont souvent victimes de diffamation de caractères de la part de la PDG et de certains membres de son entourage. Ils sont également victimes ou témoins des excès de colère de la PDG, soit en réunion ou en privé.»

Ils affirment que ces «comportements inappropriés» ont été «verbalisés» par le passé et que des experts-conseils ont été appelés en renfort afin de se pencher sur la situation. Les signataires disent avoir été interviewés par des enquêteurs «à quelques reprises», mais que cela n’a pas réglé la situation.

«Conséquences? Les informations recueillies par ces consultants et enquêteurs ont été utilisées afin de monter des dossiers contre certaines personnes (dont les directions et les vice-présidences) et des lettres de menace de congédiement ont été placées dans des dossiers de certaines directions.»

Ils allèguent que ces enquêtes ont, chaque fois, été teintées «d’apparences de conflits d’intérêts entre les spécialistes retenus et notre PDG».Les signataires terminent leur lettre à Jean-Jacques Roy en lui indiquant qu’ils souhaitent un assainissement rapide du climat de travail.

«De notre avis, le statu quo ne peut désormais plus être toléré. Nos équipes comprendraient mal et avec raison que, devant tant d’indicateurs, d’indices et d’observations, nous demeurions inertes et silencieux.»

Imbroglio au CCNB – Archives

Des démarches sont en cours

Joint au téléphone, lundi, le président du conseil des gouverneurs du CCNB n’a pas souhaité commenter le contenu de la lettre.

Jean-Jacques Roy s’est dit déçu que le document soit tombé entre les mains de l’Acadie Nouvelle puisqu’il touche aux ressources humaines et qu’il est donc confidentiel selon lui.

«Tout ce que je peux te dire, c’est que le conseil des gouverneurs a entrepris des démarches pour traiter de la situation. C’est en marche astheure, mais ce n’est pas encore résolu, ça ne se réglera pas en 24 heures, disons. Mais le processus est en marche et on va régler ça de quelque façon.»

Nous lui avons demandé si l’analyse indépendante demandée par les signataires de la lettre est en cours ou non.

«Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux juste dire qu’il y a un processus en marche», a-t-il répondu.

Jean-Jacques Roy nous a aussi confirmé que la lettre a fait l’objet de discussions au conseil des gouverneurs du CCNB lors d’une rencontre extraordinaire tenue à Moncton, le 10 février dernier. Il n’a cependant pas souhaité en dire davantage.

Motus et bouche cousue au CCNB

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir une entrevue avec Liane Roy, lundi. La directrice des communications du CCNB, Johanne Lise Landry, a décliné notre demande par courriel.

«Mme Roy n’accordera pas d’entrevue puisque le dossier est confidentiel et qu’elle n’est pas libre d’en parler», nous a-t-elle répondu.

Nous avons également écrit individuellement aux signataires de la lettre afin de leur demander un entretien téléphonique, lundi avant-midi.

Une seule réponse nous est parvenue au nom de ces six personnes, par courriel, de la plume du directeur du campus de la Péninsule acadienne, Alain Boisvert.

«Compte tenu des actions concrètes et promptes entreprises jusqu’à présent par le Conseil des gouverneurs du CCNB et à la lumière des suivis en cours, il est de notre devoir, en ce moment, de ne pas intervenir publiquement au sujet de ce dossier», a-t-il dit.

Qui sont les signataires de la lettre?

Paolo Fongemie – directeur du campus de Bathurst

Suzanne Beaudoin – directrice du campus de Campbellton

Pauline Duguay – directrice du campus de Dieppe

François Boutot – directeur du campus d’Edmundston

Alain Boisvert – directeur du campus de la Péninsule acadienne

Chantal Berthelotte – directrice à la réussite étudiante