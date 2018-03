Meurtre de Baylee Wylie: Marissa Shephard plaide non coupable

Accusée de meurtre prémédité et d’incendie criminel, Marissa Shephard a présenté un plaidoyer de non-culpabilité lundi, au premier jour de son procès.

Des dizaines de personnes faisaient la file lundi matin pour entrer dans le palais de justice de Moncton. Pas moins de 1200 citoyens ont reçu une convocation pour la formation du jury qui participera au procès de Marissa Shephard.

La jeune femme a été accusée suite au meurtre de Baylee Wylie, retrouvé sans vie le 17 décembre 2017 dans les restes d’un appartement en flammes. La victime a été attachée à une chaise, battue et poignardée à 200 reprises.

Le procès devrait durer entre 52 et 67 jours, pour se terminer entre le 18 mai et le 8 juin. Plus de 65 témoins pourraient être entendus par la Couronne. Devin Morningstar, condamné suite au meurtre, sera de ceux qui seront appelés à la barre.

Le nombre de jurés potentiels est bien plus élevé qu’à l’habitude en raison de la longueur du procès et parce que l’affaire été très médiatisée alors que deux autres personnes ont déjà été condamnées.

Le plus gros des 1200 personnes convoquées a pu être exempté à l’avance en raison de difficultés financières ou de proches à charge. Tous ceux qui n’ont pas été excusés et ne se sont pas présentés risquent une amende de 1000$.

Plus de 235 jurés potentiels étaient présents en cour et ont été répartis entre trois salles d’audience.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine Zoël Dionne leur a rappelé que la participation à un jury fait partie des devoirs de chaque citoyen. «En temps que Canadiens, vous avez de grands avantages qui viennent avec des responsabilités civiques.»

Quatorze jurés au lieu de 12 seront désignés du fait de la longueur du procès.

Le processus de sélection pourrait continuer jusqu’à mercredi matin alors que les jurés potentiels sont entendus dans un dans un ordre aléatoire. Le juge et les avocats s’assurent qu’ils n’aient ni d’opinions préconçues, ni biais, ni lien avec les personnes impliquées dans l’affaire

Au terme de la première journée, cinq jurés – trois hommes et deux femmes – ont été désignés.

À la demande de la Couronne, le juge a ordonné un interdit de publication sur toute information qui permettrait de les identifier. Les personnes choisies recevront une compensation de 40$ par journée lors des neuf premières journées, puis de 80$ par jour par la suite.

Amanda Wylie, la mère de Wylie, entend assister au procès à partir de mercredi.

Après deux mois de cavale, Marissa Shephard a été arrêtée en février 2016 dans un hôtel de Moncton, non loin de lieu du crime.

Elle est incarcérée depuis au Centre correctionnel pour femmes de Miramichi. En mai 2017, la détenue a été condamnée à quatre mois de prison après avoir craché au visage d’un gardien.

Marissa Shephard est la troisième personne à comparaître en lien avec la mort de Baylee Wylie. Devin Morningstar a été reconnu coupable de meurtre prémédité et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

En juillet 2017, Tyler Noel a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. Il avait reconnu sa culpabilité à des accusations de meurtre non prémédité pour éviter la tenue d’un procès.