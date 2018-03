La possible fermeture d’écoles dans la Péninsule acadienne inquiète

Bien que cela ne soit pas encore une nécessité, les débats sur l’avenir des écoles primaires de Tracadie et de Saint-Isidore viennent de commencer. Certains établissements pourraient fermer au profit d’autres. À moins que les parents d’élèves décident de ne rien changer. Le district scolaire les laisse maîtres des décisions.

«J’ai une fille qui fréquent l’école La Ruche, à Tracadie. C’est sûr qu’entendre dire que son école pourrait fermer, ça interpelle», déclare Stéphane Duguay.

En fin de semaine dernière, l’Acadie Nouvelle révélait que quatre écoles primaires de la Péninsule acadienne (trois à Tracadie et celle de Saint-Isidore) étaient sur la sellette. Ces informations font réfléchir et inquiètent.

Et ce, même s’il ne s’agit présentement que d’une éventualité proposée par le District scolaire francophone du Nord-Est, qui, si elle se concrétisait, ne surviendrait «pas avant une dizaine d’années», confirme Annie LeBlanc-Lévesque, la coordonnatrice aux relations stratégiques.

À Saint-Isidore, Caroline Ayoub ne voit pas ça d’un bon œil. Depuis trois ans, elle est la propriétaire de l’épicerie du village située juste à côté de l’école La Relève.

«Si ça arrive, ça va affecter mes affaires. J’ai beaucoup de parents qui viennent faire leurs commissions en amenant leurs enfants ou en venant les chercher. La cafétéria de l’école m’appelle parfois quand ils sont mal pris.»

La commerçante sait de quoi elle parle. Elle est également à la tête de l’épicerie de Saint-Sauveur.

«Quand ils ont fermé l’école là-bas (en 2017, NDLR), ça nous a affectés.»

Ne plus avoir d’établissement scolaire à Saint-Isidore serait, selon elle, un coup dur pour le village.

«Une école, ça apporte des emplois avec tous les enseignants et le personnel. C’est la vie aussi quand on voit les élèves passer et les autobus jaunes défiler. On le constate cette semaine où c’est relâche. C’est moins animé.»

Oscar Roussel, le maire de Saint-Isidore, partage son opinion.

«Dans un petit village comme le nôtre, l’école, c’est le cœur de la communauté.»

Pour des raisons personnelles, il est attaché à cet établissement.

«J’y ai été élève, et mes enfants aussi.»

L’école Le Tremplin, à Tracadie, est l’une des quatre écoles menacées de fermeture. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

À Tracadie, son homologue, Denis Losier, se montre tout autant tracassé.

«C’est préoccupant», confie-t-il.

Des écoles en moins, cela signifie des bâtiments laissés à l’abandon.

«Esthétiquement, ce n’est pas beau. C’est mauvais pour l’image de prospérité de la municipalité et pas attirant pour les nouvelles familles qui voudraient s’installer chez nous. On sait que pour elles, l’emplacement de l’école de leurs enfants est un critère de choix.»

L’élu souligne enfin le manque à gagner.

«Nous ne toucherions plus les taxes foncières. Ce serait des revenus en moins.»

Néanmoins, Denis Losier comprend qu’il faille penser à l’avenir des établissements scolaires et, le cas échéant, prendre les mesures qui s’imposent.

«Le déclin démographique dans notre province et la vétusté des bâtiments sont une réalité. On ne peut pas les nier.»

L’école La Source, rue Louis G. Daigle, a été construite en 1970. Celle de La Ruche, rue de l’Église, est sortie de terre en 1977.

Le maire salue la démarche du district scolaire de susciter le débat dès à présent et de laisser la population trancher. Lui-même, en tant que responsable de la municipalité, espère prendre part aux pourparlers.

Entre les mains des parents

L’avenir des écoles de Tracadie et de Saint-Isidore est entre les mains des parents.

«Mercredi dernier, nous avons présenté aux Comités parentaux d’appuis à l’école concernés un état des lieux de chaque établissement, incluant le nombre d’inscriptions et les prévisions. Il est à noter que les bâtiments dans leur ensemble sont encore en bon état. Nous avons présenté plusieurs scénarios potentiels. C’est à eux de décider maintenant», renseigne la coordonnatrice aux relations stratégiques du DSFNE, Annie LeBlanc-Lévesque.

Parmi ces scénarios figure celui exposé par l’Acadie Nouvelle: la fermeture de quatre écoles et le transfert des écoliers touchés vers les établissements de Pont-Landry et de Tracadie-Beach.

Un autre évoque la fermeture des quatre mêmes écoles et la construction d’une nouvelle pour compenser, probablement entre Pont-Landry et Tracadie-Beach.

«Le statu quo est aussi une option», indique Mme LeBlanc-Lévesque, tout en reconnaissant qu’à la longue, il risque de coûter cher.

«Le statu quo restera viable tant que les parents le désireront. La question de réaliser des économies existe, mais l’éducation des enfants n’a pas de prix. La priorité est l’apprentissage des élèves.»

Les comités de parents vont prochainement se réunir, chacun dans leur communauté, et évoquer le sujet. Certaines réunions sont déjà programmées ce mois-ci. Mais pour arriver à un accord, les CPAÉ devront avoir la même vision